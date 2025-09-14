Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranității UE”

Ursula von der Leyen avertizează că pătrunderea unei drone ruse în spaţiul aerian al României reprezintă „o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene” şi „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”, subliniind că Bruxelles-ul colaborează strâns cu România şi celelalte state.

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României reprezintă din nou o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale. Colaborăm îndeaproape cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul UE”, a scris Ursula von der Leyen, duminică pe rețeaua X.

„Suntem solidari cu România”, a mai spus șefa Executivului european.

A fost alertă maximă în nordul Dobrogei: Două avioane F16 au detectat o dronă în spațiul aerian al României

Un mesaj RO-Alert a fost transmis sâmbătă seara în nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian, însă autoritățile dau asigurări că România nu este ținta atacurilor Federației Ruse.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite si nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației.

„Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană au decolat de urgență și au urmărit drona până când aceasta a dispărut în apropiere de Chilia Veche. Populația nu a fost niciun moment în pericol” spunea ministrul Apărării.

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a denunţat intruziunea „inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian al României, calificând acţiunea drept o „escaladare imprudentă” care ameninţă securitatea regională.

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o ''escaladare imprudentă''.

''Încălcarea spaţiului aerian românesc de către drone ruse este o încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat membru al Uniunii Europene'', a scris Kaja Kallas pe X.