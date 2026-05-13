Franța a confirmat un focar de norovirus în cazul navei de croazieră Ambition, cu 1.700 de pasageri la bord

Autoritățile franceze au permis miercuri debarcarea pasagerilor fără simptome de pe nava de croazieră britanic Ambition, ancorată în portul Bordeaux, după ce zeci de pasageri au prezentat simptome de gastroenterită. Cele peste 1.700 de persoane au fost ținute la bord pentru verificări de urgență, relatează France 24.

Decizia vine după ce un pasager britanic în vârstă de 92 de ani a murit, iar 50 de pasageri au acuzat simptome digestive.

Într-o actualizare, miercuri seară, autoritățile sanitare din Bordeaux au declarat că rezultatele probelor prelevate confirmă un focar de norovirus, care se transmite de la persoană la persoană. Nu au fost raportate cazuri severe de îmbolnăvire.

„Autoritățile sanitare franceze competente au dat undă verde navei să continue operațiunile normale”, a declarat compania de croazieră cu sediul în Essex, potrivit BBC, precizând că se iau în continuare măsuri sanitare sporite și se aplică proceduri de monitorizare medicală și de izolare

Testele efectuate au confirmat că îmbolnăvirile de pe vasul Ambition au fost provocate de o „infecție gastrointestinală de origine virală”. Autoritățile locale și agenția sanitară regională au transmis că persoanele asimptomatice pot părăsi nava. În schimb, pasagerii infectați trebuie să rămână în continuare în izolare pe nava de croazieră..

Oficialii au venit cu clarificări în cazul decesului bărbatului în vârstă de 92 de ani, care a provocat îngrijorări în raport cu simptomele altor pasageri. Se pare că de fapt acesta a suferit un atac de cord și decesul său nu ar avea legătură cu focarul de gastroenterită.

„În acest moment, nu s-a stabilit nicio conexiune cu episodul de gastroenterită”, au declarat aceștia.

Începând de luni, aproximativ 80 de persoane de pe navă au prezentat „simptome specifice unei infecții digestive acute”. Autoritățille au transmis că măsurile de izolare au fost luate „din exces de precauție”, pentru a evita panica și speculațiile, în contextul actualului focarului de hantavirus care se află în centrul atenției internaționale.

Vasul Ambition, operat de compania britanică Ambassador Cruise Line, a ajuns la Bordeaux marți, având la bord 1.233 de pasageri, majoritatea din Marea Britanie și Irlanda, precum și 514 membri ai echipajului.

Ce spun pasagerii

Seos Guilidhe, un pasager în vârstă de 52 de ani din Belfast, a declarat pentru AFP că atmosfera de la bord este relaxată, cel puțin în ceea ce îl privește. „Respectăm reguli suplimentare de igienă. Nu este atât de grav cum era în perioada Covid. Oamenii își continuă activitățile normale”, a spus acesta, adăugând că participa chiar că el personal joacă un joc de societate.

Pasageri sănătoși au fost văzuți făcând poze de pe punte.

Guilidhe a scris ulterior jurnaliștilor, într-un SMS, : „Ni s-a permis să coborâm de pe navă, restricțiile au fost ridicate.”

Alții nu au fost la fel de norocoși.

„Să împărțim o cabină, amândoi infectați, este o adevărată provocare”, a scris pe Facebook un pasager bolnav.

Pasagerii de la bordul navei Ambition au prezentat în număr mare simptome luni, când nava era acostată în Brest, au declarat oficialii.

Bărbatul de 92 de ani a decedat înainte ca nava de croazieră să ajungă în portul din regiunea Bretania, în nord-vestul Franței.

Nava a plecat din Insulele Shetland pe 6 mai și a făcut escale în Belfast și Liverpool înainte de a ajunge în Franța. Potrivit companiei de croazieră, numărul cazurilor de îmbolnăvire a crescut după îmbarcarea pasagerilor din Liverpool.