Peste 1.700 de oameni, izolați pe o navă de croazieră după suspiciuni de norovirus. Un pasager de 90 de ani a murit

Peste 1.700 de persoane au fost ținute la bordul unei nave de croazieră ancorate în Bordeaux, după apariția unui posibil focar de norovirus și moartea unui pasager de 90 de ani. Aproximativ 50 de oameni au prezentat simptome de gastroenterită, iar autoritățile franceze au declanșat verificări sanitare de urgență.

Nava Ambition, operată de Ambassador Cruise Line, transportă 1.233 de pasageri și 514 membri ai echipajului. Potrivit presei franceze, majoritatea pasagerilor sunt britanici și irlandezi.

Croaziera de 14 nopți a plecat din Insulele Shetland și a făcut escale în Belfast, Liverpool și Brest, înainte de a ajunge în Bordeaux. Nava urma să își continue traseul spre Spania.

Compania de croazieră a confirmat pentru The Guardian că „un număr de pasageri și membri ai echipajului de la bordul navei Ambition au prezentat sau prezintă simptome caracteristice unei afecțiuni gastrointestinale” pe parcursul voiajului în vestul Franței și Spania.

Mai multe persoane au raportat simptome de infecție stomacală după plecarea navei din Liverpool.

În prezent, există 49 de cazuri active de afecțiuni gastrointestinale în rândul pasagerilor și echipajului, reprezentând puțin sub 3% din totalul persoanelor aflate la bord.

Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, aproximativ 50 de persoane au prezentat simptome compatibile cu norovirusul, un virus extrem de contagios care provoacă vărsături și diaree severă. Suspiciunea a determinat intervenția autorităților sanitare franceze.

Operatorul croazierei a precizat că tratează situația „extrem de serios” și că a activat „protocoale îmbunătățite de igienă și prevenire” pentru limitarea răspândirii infecției.

Autoritățile sanitare franceze au solicitat efectuarea unei verificări de rutină a stării de sănătate și a dosarelor medicale ale pasagerilor și echipajului.

Probele prelevate au fost trimise pentru analiză la spitalul universitar din Bordeaux, iar rezultatele testelor necesită „cel puțin șase ore” pentru a fi procesate.

Toate activitățile programate pentru ziua respectivă au fost anulate, iar pasagerii vor primi rambursări integrale pentru excursiile afectate.

Potrivit companiei, pasagerii vor putea debarca doar după ce autoritățile sanitare vor acorda autorizația necesară.

Reprezentanții companiei au subliniat că această afecțiune gastrointestinală nu are nicio legătură cu focarul de hantavirus.