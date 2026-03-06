Creșă închisă după îmbolnăvirea a aproape 20 de copii. Suspiciune de norovirus. Anchetă epidemiologică, în desfășurare

O creșă din Botoșani a fost închisă vineri, 6 martie, după ce aproape 20 de copii au acuzat simptome digestive severe, iar mai mulți au ajuns la spital în cursul nopții. O îngrijitoare a unității a acuzat aceleași probleme. Direcția de Sănătate Publică a declanșat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cauza îmbolnăvirilor.

Părinții au început să vină la spital în toiul nopții, toți cu micuți care frecventau aceeași creșă. La Unitatea de Primiri Urgențe, medicii au evaluat mai mulți copii cu simptome digestive puternice, potrivit TVR Info.

„În UPU pediatrie s-au prezentat în medie 8 copii. Prezentau greață, vărsături. Au fost stabilizați și dirijați la domiciliu cu tratament de specialitate”, a declarat Elena Guraliuc, coordonator UPU-SMURD.

Potrivit părinților, și alți copii au avut simptome, dar nu au fost aduși la spital.

Creșa, închisă până la finalizarea dezinfecției

Unitatea, inaugurată în 2023 și construită cu fonduri europene de peste 4 milioane de lei, a fost închisă temporar. Părinții au fost anunțați încă de dimineață să își ia copiii acasă

„La creșă sunt înscriși 70 de copii, iar azi dimineață erau prezenți 40. Părinții au fost anunțați și au luat copiii acasă”, a explicat prof. Ana-Maria Loghin, purtător de cuvânt al IȘJ Botoșani, a precizat:

DSP investighează: probe din mâncare, de pe suprafețe și testarea personalului

Inspectorii sanitari au ridicat probe din alimentele servite copiilor, au prelevat mostre de pe suprafețe și au testat personalul. Deocamdată, nu există un diagnostic cert.

„Se presupune a fi norovirus, dar până nu avem buletine de analize care să confirme, nu putem spune exact despre ce e vorba.”, a declarat Teodor Ferariu, directorul DSP Botoșani

Dacă ancheta va arăta că îmbolnăvirile au fost provocate de contaminarea alimentelor sau de nerespectarea normelor de igienă, creșa riscă sancțiuni severe.

Ce este norovirusul

Norovirusul este o infecție gastro-intestinală extrem de contagioasă, cunoscută și sub denumirile de „boala vărsăturilor de iarnă” sau „boala celor două găleți”, din cauza simptomelor severe de vărsături și diaree, potrivit washingtonpost.com.

Virusul se răspândește rapid și poate supraviețui pe suprafețe timp de săptămâni, făcând curățenia și dezinfectarea esențiale pentru prevenirea răspândirii. De asemenea, este rezistent la multe produse de curățare, inclusiv la gelurile dezinfectante pe bază de alcool.