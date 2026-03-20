Viktor Orbán blochează Europa

Premierul ungar Viktor Orbán se confruntă cu o luptă grea în încercarea de a câştiga scrutinul din 12 aprilie. La Bruxelles, blochează ajutorul vital pentru Ucraina - şi în speranţa de a obţine capital electoral.

Un cancelar german vizibil iritat și un împrumut încă blocat pentru Ucraina. Premierul ungar Viktor Orbán a împiedicat ajutorul vital către Ucraina la summitul UE de la Bruxelles. În ciuda presiunilor din partea colegilor săi europeni, Orbán nu a renunţat la refuzul împrumutului de 90 de miliarde de euro deja aprobat pentru Ucraina.

În faţa presei, prim-ministrul ungar Viktor Orbán a încercat vineri să justifice blocarea miliardelor de euro destinate Ucrainei. "Situația juridică este perfect clară; avem dreptul să facem acest lucru”, a adăugat Orbán, referindu-se la amenințarea sa cu un veto. Premierul ungar aprobase deja sprijinul pentru Ucraina la summitul din decembrie. Acum, Viktor Orbán susține că Ucraina a „închis” arbitrar conducta petrolieră Drujba. Prin intermediul acestei conducte, Ungaria și Slovacia sunt singurele țări ale UE care încă primesc petrol din Rusia, ţară care poartă un război brutal de agresiune împotriva Ucrainei.

Un atac cu rachete rusești de la sfârșitul lunii ianuarie a avariat grav conducta din vestul Ucrainei. Potrivit Kievului, reparațiile vor necesita timp. Orban a dat de înţeles că își va ridica blocada doar atunci când petrolul rusesc va reveni în Ungaria.

Volodimir Zelenski: Importurile de petrol rusesc ajută agresorul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, în timpul videoconferinței sale cu liderii UE, că Ucraina face tot ce este necesar pentru a obține împrumutul – inclusiv în ceea ce privește repararea conductei. În același timp, el a avertizat UE că importurile continue de petrol rusesc ar ajuta agresorul. O misiune independentă cu experți UE este acum așteptată să clarifice starea exactă a conductei, care ajunge din Rusia, prin Belarus și Ucraina, până în Ungaria și Slovacia. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă acestea vor atrage după sine concesii din partea lui Orbán.

Şeful guvernului de la Budapesta speră că, printr-o campanie anti-Ucraina, alimentând temerile că Ungaria ar putea fi atrasă în război, ar putea câştiga voturi la apropiatele alegeri din 12 aprilie. Sondajele recente arată că partidul lui Orbán se poziţionează în urma formaţiunii contracandidatului său, Péter Magyar. Populistul de dreapta este în funcție fără întrerupere din 2010.





Friedrich Merz: Un "act de gravă neloialitate"

Cancelarul german Friedrich Merz (CDU) a criticat în termeni duri blocada lui Orban privind ajutorul ce ar urma să fie acordat Ucrainei, vorbind de un "act de gravă neloialitate". Comportamentul lui Orban, a mai spus Merz, va lăsa urme adânci.

Liderii UE au solicitat la Bruxelles încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și de apă în conflictul iranian. Ei au îndemnat toate părțile să „detensioneze" situaţia și să dea dovadă de cea mai mare reținere posibilă pentru a proteja populația și infrastructura civilă.

În căutarea de soluţii

Italia negociază cu mai multe țări livrări suplimentare în urma întreruperii livrărilor de gaze din Qatar din cauza atacurilor iraniene. Ministrul Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, spune că sunt în curs de desfășurare discuții cu SUA, Azerbaidjan și Algeria. Oficialul italian subliniază că Italia este de acord că UE nu ar trebui să reia achiziționarea de gaze rusești. Italia este puternic dependentă de importurile de gaze și este afectată în special de întreruperea livrărilor din Qatar - la fel ca Belgia, Coreea de Sud și China.

