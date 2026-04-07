Viktor Orbán, discurs plin de elogii la adresa președintelui SUA: „Dacă Trump ar fi fost președinte în 2022, nu ar fi existat acum un război"

Vicepreședintele SUA, JD Vance, se află într-o vizită oficială de două zile în Ungaria, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare. Cei doi participă atât la discuții oficiale, cât și la un miting electoral comun. Premierul ungar a vorbit și despre războiul din Ucraina, lăudându-l pe președintele american Donald Trump și criticând Bruxelles-ul.

În declarația comună de presă de marți, 7 aprilie, Viktor Orbán a pus accent pe securitatea energetică și cooperarea cu Statele Unite: „Este foarte important să avem o colaborare pe plan energetic între SUA și Ungaria, fără de care nu am putea garanta îndepărtarea nevoilor energetice ale Ungariei și nu am putea plafona prețurile la utilități.”

Premierul ungar a vorbit și despre războiul din Ucraina, susținând eforturile președintelui american Donald Trump. Totodată, Orbán a criticat poziția Bruxelles-ului, acuzând că ar bloca inițiativele de pace:

„Ungaria a sprijinit întotdeauna aceste eforturi și pe președintele Trump, personal, trăim în umbra unui război de patru ani. Suntem convinși că dacă președintele Trump ar fi fost președinte în 2022, nu ar fi existat acum un război, nu ar fi început acest război. Și dacă europenii, mai ales Bruxelles, nu ar bloca eforturile de pace ale președintelui, pacea ar fi fost de multă vreme reinstaurată în Ucraina.”

Un alt punct sensibil abordat a fost cel al presupuselor interferențe externe în alegeri:

„Ungaria se confruntă cu interferențe foarte dure din partea serviciilor de securitate străine în procesul electoral. De aceea ne bucurăm că președintele Statelor Unite a luat hotărârea de a închide robinetul de aprovizionare financiară care sprijinea interferența în alegerile altor țări. De multă vreme am așteptat asta întâlnire și sunt recunoscător pentru întâlnirea de astăzi.”

Temele comune: migrație, familie și securitate

Liderul de la Budapesta a precizat că discuțiile cu oficialii americani vizează patru direcții majore: migrația, ideologia de gen, protecția familiei și securitatea globală.

„Cooperarea strategică dintre cele două țări să fie continuă și să continue”, a declarat Orbán.

JD Vance: „Îl sprijin pe premierul Orbán în acest proces electoral”

La rândul său, JD Vance a transmis un mesaj direct de susținere pentru liderul ungar:

„Îl sprijin pe prim-ministru în acest proces electoral.”

Vicepreședintele american a subliniat relația apropiată dintre Orbán și Donald Trump, afirmând că aceasta a contribuit la dezvoltarea cooperării bilaterale.

Vance a amintit și de vizitele sale anterioare în Ungaria: „Am mai fost aici acum 5-6 ani, într-o călătorie privată. La prima mea călătorie, soția mea care era însărcinată în 21 de săptămâni cu al doilea copil. Iată, ne-am întors și soția mea este însărcinată cu al patrulea copil.”

Vizită cu încărcătură politică puternică

Prezența vicepreședintelui american la Budapesta, inclusiv participarea la un miting electoral, este un gest rar în diplomația internațională și are o semnificație politică evidentă.

Potrivit autorităților ungare, momentul vizitei nu este întâmplător, fiind plasat strategic în plină campanie electorală.