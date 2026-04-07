Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, în Ungaria pentru a-l sprijini în alegeri pe premierul Viktor Orban. Vizita are o miză strategică

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, este așteptat în Ungaria, marți, într-un moment politic sensibil, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare, într-o mișcare interpretată drept un sprijin direct pentru premierul Viktor Orbán, relatează Reuters.

Vizita se va întinde pe durata a două zile și va include o întâlnire oficială cu liderul de la Budapesta, dar și participarea comună la un miting electoral — un gest rar și cu încărcătură politică evidentă. Potrivit informațiilor furnizate de guvernul ungar, momentul nu este deloc întâmplător, venind în plină campanie electorală.

„Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu vechiul meu prieten Viktor. Vom discuta mai multe subiecte legate de relațiile dintre Statele Unite și Ungaria”, le-a declarat Vance jurnaliștilor înainte de plecarea de la Washington.

În același timp, modelul politic promovat de Orbán — pe care acesta îl definește drept o „democrație iliberală” — este adesea comparat cu direcția adoptată de SUA în perioada administrației Donald Trump. Politicile stricte anti-imigrație, retorica critică la adresa instituțiilor internaționale, dar și tensiunile cu presa, mediul academic și organizațiile civice sunt elemente comune celor două viziuni.

De altfel, premierul ungar a fost primul lider european care și-a exprimat deschis sprijinul pentru Trump încă din campania prezidențială din 2016, consolidând astfel o relație politică ce continuă să producă ecouri și astăzi.

„Vizita lui Vance reprezintă un sprijin clar pentru Orbán în fața celor mai dificile alegeri din cariera sa. Pentru administrația Trump, liderul de la Budapesta este mai mult decât un simplu aliat conservator — este o piesă-cheie în tentativa de a construi un bloc iliberal în Europa. O eventuală înfrângere a lui Orbán ar însemna o lovitură serioasă pentru acest curent”, a explicat Asli Aydintasbas, cercetător asociat al think tank-ului Brookings Institution.

Relațiile tensionate dintre Ungaria și Uniunea Europeană nu sunt o noutate. De-a lungul anilor, Viktor Orbán a intrat în conflict cu Bruxelles-ul pe multiple teme, inclusiv în ceea ce privește poziționarea față de Ucraina. Liderul ungar a menținut legături apropiate cu Moscova, a refuzat să furnizeze arme Kievului și a susținut în repetate rânduri că Ucraina nu va reuși să adere la UE.

La rândul său, Donald Trump și-a reafirmat recent sprijinul pentru Orbán înaintea scrutinului parlamentar din aprilie, reamintind că l-a susținut și în alegerile din 2022 și subliniind că „este o mare onoare” să o facă din nou.

În acest context, vizita vicepreședintelui american capătă o miză strategică, depășind simpla dimensiune diplomatică și intrând direct în logica unei confruntări politice cu implicații la nivel european.