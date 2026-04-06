Ungaria plasează sub protecție militară conducta de gaz de la granița cu Serbia

Ungaria a plasat conducta de gaze care străbate granița cu Serbia sub protecție militară, a anunțat luni premierul Viktor Orbán, pe fondul speculațiilor privind o posibilă operațiune sub steag fals înaintea alegerilor generale programate pentru 12 aprilie și a vizitei în Ungaria a vicepreședintelui american JD Vance, marți, relatează The Guardian.

Orbán a călătorit luni la granița de sud a Ungariei, la o zi după ce autoritățile sârbe au raportat descoperirea unui „explozibil de putere devastatoare” în apropierea unei conducte care transportă gaze rusești către Ungaria. Premierul maghiar a convocat duminică o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare și a calificat incidentul drept o „operațiune de sabotaj” în Voivodina, sugerând că Ucraina ar fi implicată. „Ucraina lucrează de ani de zile pentru a deconecta Europa de energia rusă și reprezintă o amenințare directă pentru Ungaria,” a spus el, fără a formula o acuzație oficială împotriva Kievului.

„Această conductă este importantă, este colacul nostru de salvare,” a spus Orbán într-un videoclip postat pe rețelele sociale. „Am efectuat o inspecție și pot raporta publicului maghiar că forțele de apărare maghiare sunt capabile să plaseze această conductă sub protecție militară și, dacă este necesar, să o apere.”

Declarațiile lui Orbán au fost respinse de șefii militari sârbi. Đuro Jovanić, directorul Agenției de Securitate Militară din Belgrad, a declarat că „nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” complotul, subliniind că explozibilii erau „special ambalați, etanș sigilați, cu detonatoare” și că marcajele indicau că au fost fabricați în SUA. „Producătorul explozivilor nu înseamnă că el a și comandat sau executat operațiunea,” a adăugat Jovanić.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev a respins categoric orice responsabilitate a Ucrainei, catalogând incidentele drept „cel mai probabil o operațiune sub steag fals rusească” înaintea alegerilor.

În timp ce Kremlinul a sugerat fără dovezi că Ucraina ar putea fi implicată, opoziția maghiară l-a criticat Orbán pentru folosirea incidentului în scopuri electorale. Péter Magyar, principalul său rival, a transmis pe rețelele sociale că declarațiile premierului nu reprezintă „nimic mai mult decât teatrul ieftin al unui regim temător” și că, dacă Orbán va folosi provocarea în scopuri electorale, va fi o „recunoaștere deschisă a unei operațiuni sub steag fals pre-planificate”.

Incidentul survine într-un context electoral dificil pentru Orbán și partidul său Fidesz, care se află mult în urma partidului de opoziție Tisza, condus de Magyar, conform sondajului „Poll of Polls” realizat de POLITICO.

Kremlinul a alimentat speculațiile luni, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând fără dovezi: „Este foarte probabil ca semne ale implicării regimului de la Kiev să fie găsite și de această dată.”

Între timp, fostul ofițer de contrainformații Peter Buda a declarat pentru The Guardian că planurile pentru un potențial atac erau cunoscute încă din februarie. „Planurile pentru acest atac sub steag fals circulau încă din februarie,” a spus el.

Incidentul survine în contextul în care vicepreședintele american JD Vance și soția sa, Usha, urmează să ajungă în Ungaria pentru o vizită de două zile, fapt ce suscită întrebări privind momentul vizitei, în condițiile tensiunilor globale crescânde privind războiul cu Iranul. „Ungaria este El Dorado-ul lor,” a declarat Jacob Heilbrunn, editor al National Interest. „Vance a fost întotdeauna fascinat de Ungaria din motive politice și religioase.”

Jacob Heilbrunn, editor al National Interest, a subliniat importanța simbolică a alegerilor pentru mișcările de extremă dreaptă internaționale: „Dacă Orbán pierde alegerile, va fi o lovitură devastatoare pentru mișcarea Maga. Ei și-au pus aproape totul pe Ungaria ca avangardă pentru a eroda și submina UE și a consolida capacitatea lui Putin de a amenința Ucraina.”