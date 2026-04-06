Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ungaria plasează sub protecție militară conducta de gaz de la granița cu Serbia

Ungaria a plasat conducta de gaze care străbate granița cu Serbia sub protecție militară, a anunțat luni premierul Viktor Orbán, pe fondul speculațiilor privind o posibilă operațiune sub steag fals înaintea alegerilor generale programate pentru 12 aprilie și a vizitei în Ungaria a vicepreședintelui american JD Vance, marți, relatează The Guardian.

Orbán a călătorit luni la granița de sud a Ungariei, la o zi după ce autoritățile sârbe au raportat descoperirea unui „explozibil de putere devastatoare” în apropierea unei conducte care transportă gaze rusești către Ungaria. Premierul maghiar a convocat duminică o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare și a calificat incidentul drept o „operațiune de sabotaj” în Voivodina, sugerând că Ucraina ar fi implicată. „Ucraina lucrează de ani de zile pentru a deconecta Europa de energia rusă și reprezintă o amenințare directă pentru Ungaria,” a spus el, fără a formula o acuzație oficială împotriva Kievului.

„Această conductă este importantă, este colacul nostru de salvare,” a spus Orbán într-un videoclip postat pe rețelele sociale. „Am efectuat o inspecție și pot raporta publicului maghiar că forțele de apărare maghiare sunt capabile să plaseze această conductă sub protecție militară și, dacă este necesar, să o apere.”

Declarațiile lui Orbán au fost respinse de șefii militari sârbi. Đuro Jovanić, directorul Agenției de Securitate Militară din Belgrad, a declarat că „nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” complotul, subliniind că explozibilii erau „special ambalați, etanș sigilați, cu detonatoare” și că marcajele indicau că au fost fabricați în SUA. „Producătorul explozivilor nu înseamnă că el a și comandat sau executat operațiunea,” a adăugat Jovanić.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev a respins categoric orice responsabilitate a Ucrainei, catalogând incidentele drept „cel mai probabil o operațiune sub steag fals rusească” înaintea alegerilor.

În timp ce Kremlinul a sugerat fără dovezi că Ucraina ar putea fi implicată, opoziția maghiară l-a criticat Orbán pentru folosirea incidentului în scopuri electorale. Péter Magyar, principalul său rival, a transmis pe rețelele sociale că declarațiile premierului nu reprezintă „nimic mai mult decât teatrul ieftin al unui regim temător” și că, dacă Orbán va folosi provocarea în scopuri electorale, va fi o „recunoaștere deschisă a unei operațiuni sub steag fals pre-planificate”.

Incidentul survine într-un context electoral dificil pentru Orbán și partidul său Fidesz, care se află mult în urma partidului de opoziție Tisza, condus de Magyar, conform sondajului „Poll of Polls” realizat de POLITICO.

Kremlinul a alimentat speculațiile luni, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând fără dovezi: „Este foarte probabil ca semne ale implicării regimului de la Kiev să fie găsite și de această dată.”

Între timp, fostul ofițer de contrainformații Peter Buda a declarat pentru The Guardian că planurile pentru un potențial atac erau cunoscute încă din februarie. „Planurile pentru acest atac sub steag fals circulau încă din februarie,” a spus el.

Incidentul survine în contextul în care vicepreședintele american JD Vance și soția sa, Usha, urmează să ajungă în Ungaria pentru o vizită de două zile, fapt ce suscită întrebări privind momentul vizitei, în condițiile tensiunilor globale crescânde privind războiul cu Iranul. „Ungaria este El Dorado-ul lor,” a declarat Jacob Heilbrunn, editor al National Interest. „Vance a fost întotdeauna fascinat de Ungaria din motive politice și religioase.”

Jacob Heilbrunn, editor al National Interest, a subliniat importanța simbolică a alegerilor pentru mișcările de extremă dreaptă internaționale: „Dacă Orbán pierde alegerile, va fi o lovitură devastatoare pentru mișcarea Maga. Ei și-au pus aproape totul pe Ungaria ca avangardă pentru a eroda și submina UE și a consolida capacitatea lui Putin de a amenința Ucraina.”

Top articole

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
gandul.ro
image
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
mediafax.ro
image
Martor la leșinul lui Mircea Lucescu, Vladimir Screciu a vorbit în lacrimi despre fostul selecționer: „E ceva tulburător. Mă doare”
fanatik.ro
image
România își alungă „Arhitecții” sistemului medical. De ce vor să plece în străinătate 70% dintre tinerii specialiști în sănătate publică
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
observatornews.ro
image
Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
prosport.ro
image
Meseria în care se câştigă peste 8.000 lei în România. Nu ai nevoie de studii superioare
playtech.ro
image
Antrenorul care l-a înlocuit pe Mircea Lucescu la echipa națională s-a prăbușit emoțional: „De două zile plânge!”
fanatik.ro
image
Sportul care îți adaugă 10 ani la viață. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor
ziare.com
image
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Procedura care-l poate salva pe Mircea Lucescu. Ce este sistemul ECMO propus de medicii de la Spitalul Universitar
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Rețeta Annei Lesko de cozonac cu nucă și gem de prune. Secretul vedetei pentru un gust intens și aromat
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate Middleton cu Charlotte și Louis foto profimedia 1088833602 jpg
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Click!

image
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!