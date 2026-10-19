Viktor Orbán amenințat cu închisoarea pentru pregătirea unei lovituri de stat. „Este una dintre cele mai grave infracțiuni împotriva statului”

Premierul Ungariei, Péter Magyar, l-a avertizat pe fostul prim-ministru Viktor Orbán că pregătirea unei schimbări violente a ordinii constituționale poate atrage pedepse cu închisoarea, inclusiv detenție pe viață. Reacția sa a venit după declarațiile lui Orbán despre o posibilă rezistență armată, făcute în cadrul unui eveniment organizat de Digital Civic Circles (DPK).

Péter Magyar îl amenință pe Viktor Orbán cu închisoarea pentru pregătirea unei lovituri de stat. Foto: AFP

Într-o postare pe platforma X, Magyar l-a acuzat pe Orbán că a vorbit „râzând” despre o rebeliune armată și despre schimbarea prin forță a ordinii constituționale. Premierul a descris astfel de acțiuni drept unele dintre cele mai grave infracțiuni împotriva statului și a făcut trimitere la articolul 254 din Codul penal ungar.

„Astăzi, Viktor Orbán a vorbit râzând despre o rebeliune armată și despre schimbarea prin forță a ordinii constituționale. Aceasta este una dintre cele mai grave infracțiuni împotriva statului”, a scris Péter Magyar.

În continuarea mesajului, premierul a prezentat sancțiunile prevăzute de legea ungară. Potrivit articolului 254, alineatul 1, persoanele care comit acte îndreptate direct spre schimbarea prin forță a ordinii constituționale a Ungariei sau amenință cu folosirea forței riscă între cinci și 20 de ani de închisoare ori detenție pe viață.

Magyar a amintit și prevederile alineatului 2, potrivit căruia pregătirea unei schimbări violente a ordinii constituționale se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani.

Intervenția lui Magyar a fost determinată de o discuție la care Viktor Orbán a fost întrebat despre așa-numita „rezistență națională”. Fostul premier ar fi afirmat că susținătorii săi sunt deja pregătiți și a sugerat că aceștia ar putea primi „instrumentele potrivite”, unele contondente, iar altele ascuțite.

În acest context, Péter Magyar a invocat legislația privind apărarea ordinii constituționale și a atras atenția asupra consecințelor penale pe care le-ar putea avea pregătirea unor acțiuni violente.