Ursula Von der Leyen propune limită de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale în UE şi dă exemplu modelul australian

Ursula von der Leyen a propus introducerea unei limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale în Uniunea Europeană, evidențiind pericolele mediului digital pentru copii, și a cerut reglementări similare celor aplicate în cazul tutunului și alcoolului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut miercuri, 10 septembrie, în fața Parlamentului European de la Strasbourg, discursul anual privind Starea Uniunii (SOTEU), intitulat în acest an „De la promisiune la progres”.

Cu această ocazie, von der Leyen a propus introducerea unei limite de vârstă la nivelul UE pentru accesul la rețelele sociale, invocând nevoia de a proteja copiii și adolescenții de efectele negative ale mediului digital.

Restricții de vârstă pentru rețele sociale

Ursula Von der Leyen a anunțat că, până la finalul anului, Comisia va înființa un grup de experți, care va avea sarcina de a formula recomandări cu privire la reglementarea accesului minorilor la platformele de social media. Președinta Comisiei a comparat reglementările propuse cu cele existente deja în cazul tutunului și alcoolului.

„Așa cum, pe vremea mea, societatea îi învăța pe copii că nu pot fuma, bea sau viziona conținut pentru adulți până la o anumită vârstă, cred că a venit timpul să facem același lucru și pentru rețelele de socializare”, a declarat Ursula von der Leyen.

Ea a atras atenția asupra temerilor tot mai mari ale părinților legate de expunerea copiilor la riscurile din mediul digital, printre acestea enumerând hărțuirea online, accesul la conținut pentru adulți, promovarea autovătămării, dar și modul în care algoritmii exploatează vulnerabilitatea copiilor pentru a-i menține dependenți de platforme.

„Părinții se tem că, atunci când copiii primesc un telefon, un simplu scroll îi poate expune la o gamă largă de pericole”, a explicat preşedinta Comisiei Europene.

Modelul australian: acces de la 16 ani

Ca exemplu de bună practică, Ursula von der Leyen a amintit cazul Australiei, unde autoritățile propun ca utilizatorii să aibă acces la platforme precum TikTok, Facebook, Instagram sau X (fostul Twitter) doar începând cu vârsta de 16 ani.

Comisia Europeană lucrează deja la o aplicație pentru verificarea vârstei, care ar putea bloca automat accesul minorilor la conținut inadecvat.

Ideea unei limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale pare să aibă sprijin în rândul opiniei publice, un sondaj realizat în Germania indicând faptul că 70% dintre respondenți susțin impunerea unei vârste minime pentru accesul la platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok.