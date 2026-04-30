Uniunea Europeană oferă sprijin imediat pentru Ucraina, în locul aderării rapide

Țările din UE pregătesc un pachet de beneficii pe termen scurt pentru Ucraina, pentru a o apropia de blocul comunitar, în contextul în care planurile de aderare accelerată au fost respinse. Beneficiile „pre-aderare” ar include mai multe lucruri, printre care un acces mai larg la piețele blocului, dar și o implicare mai mare la programele și instituțiile UE.

Aderarea Ucrainei la EU, proces anevoios FOTO: Shutterstock
Țările UE depun eforturi pentru găsirea unor modalități imediate pentru ca Ucraina să poată obține avantaje politice și economice, pe măsură ce procesul de aderare a Kievului la UE este unul mai lent, marcat inclusiv de veto-ul Ungariei.

Potrivit a patru diplomați citați de Politico, oferta „pre-aderare” care se conturează ar include un acces mai larg la piață și o participare mai profundă la programele și instituțiile UE.

„Prioritatea Ucrainei rămâne aderarea deplină la UE. Dar ne așteptăm, de asemenea, la măsuri concrete și rapide care să pună în aplicare integrarea chiar acum”, a declarat pentru POLITICO ambasadorul Ucrainei la blocul comunitar, Vsevolod Chentsov.

Momentul care a dus la formularea avantajelor „pre-aderare”

S-a ajuns la formularea unor „avantaje pre-aderare” după ce la o cină tensionată care a avut loc în martie, capitalele UE au respins propunerile Comisiei Europene privind „extinderea inversă”, care ar fi permis Ucrainei să adere înainte de finalizarea unor reforme majore.

Din momentul cinei… statele membre au fost clare că ar fi foarte dificil să se obțină aderarea pe termen scurt”, a spus unul dintre diplomați pentru sursa citată.

În acest sens, oficialii caută modalități de a permite Ucrainei un acces mai larg în anumite segmente ale piețelor blocului, în programele de finanțare și în instituțiile politice înainte de aderare.

O altă opțiune promovată de aliații Ucrainei este acordarea Kievului a statutului de „stat aderent”, un semn care ar demonstra că se află pe drumul cel bun către aderarea la UE și că trebuie să continue reformele pentru a deveni membru cu drepturi depline.

Printre țările care au depus eforturi pentru elaborarea acestor avantaje „pre-aderare” se numără Franța și Germania, care susțin Ucraina în general, însă nu și ideea de aderare accelerată a acesteia la UE.

Ce își dorește Ucraina până să devină membru cu drepturi depline

Ambasadorul Ucrainei la UE a declarat faptul că țara sa dorește „accesul etapizat la piața unică a UE, legat de progresul reformelor, o participare mai profundă la programele și instituțiile UE, precum și progrese rapide în ceea ce privește acorduri precum ACAA pentru a facilita comerțul”.

Kievul mai dorește și ca întreprinderile sale să fie incluse în dialogurile industriale strategice ale Comisiei privind diverse sectoare-cheie.

Astfel de măsuri, a adăugat Chentsov, ar consolida încrederea investitorilor și, implicit, ar face ca parcursul Ucrainei către UE să fie benefic pentru ambele părți chiar înainte ca țara să devină membru UE efectiv.

Ucraina ar putea înregistra noi pași spre aderarea la UE în următoarea perioadă

Procesul de aderare la UE este, în general, unul de durată. Din 2013 și până în prezent, nicio altă țară nu a devenit membru UE, însă sunt state care au primit statutul de candidat, printre care și Ucraina și Republica Moldova. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a avertizat că aderarea acestor două țări trebuie să se realizeze mai repede, având în vedere că ele sunt vizate de „forțele distructive externe”.

Cu toate acestea, Ucraina ar putea să mai facă un pas în procesul său de aderare la UE în perioada următoare. Vicepremierul ucrainean Taras Kachka a declarat săptămâna trecută pentru POLITICO faptul că se așteaptă ca „grupurile” de negocieri oficiale să se deschidă în „săptămânile următoare”, în condițiile în care Ungaria, prin Viktor Orban, s-a opus de mai multe ori. Înfrângerea electorală a lui Orbán în alegerile din aprilie a înlăturat un obstacol major în calea progresului pentru Ucraina.

Un stat poate deveni membru UE cu drepturi depline după ce primește sprijinul din partea tuturor celor 27 de țări membre ale blocului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan. Aceleași mesaje alarmiste s-au dat și în campania prezidențială, pentru Nicușor Dan. Realitatea din cifre: guvernarea Bolojan a băgat economia în criză
gandul.ro
image
St. Moritz schimbă modelul: stațiunea de lux construiește locuințe accesibile pentru rezidenți
mediafax.ro
image
Cum vrea Ion Țiriac să fie ținut minte de români: ”Credeți că eu toate câte fac astăzi le fac pentru notorietate?”
fanatik.ro
image
Ce s-a întâmplat cu leul la moțiunile de cenzură care au dărâmat guverne în România
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
observatornews.ro
image
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Turist amendat pentru apă cumpărată din magazin? Ce pot și ce nu pot impune pensiunile din România. Când sunt legale „amenzile”
playtech.ro
image
Steaua 86, premiată de președintele Nicușor Dan la 40 de ani de la finala de la Sevilla: „Așteptăm și un ajutor, aproape toți colegii au probleme cu banii”
fanatik.ro
image
O țară renumită ca destinație turistică, foarte căutată și de români, este acum evitată: "Tot locul pare neobișnuit de liniștit"
ziare.com
image
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Gest extrem de îndrăzneț făcut de fiica lui Putin. Absolut nimeni nu are voie să se apropie de un supercomputer
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
click.ro
image
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
click.ro
image
Videoclipul care a încins internetul! Loredana Groza se crede Madonna, la 55 de ani! Părerea designerilor și dieta strictă: „Fără zahăr”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Profimedia jpg
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
