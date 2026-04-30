Uniunea Europeană oferă sprijin imediat pentru Ucraina, în locul aderării rapide

Țările din UE pregătesc un pachet de beneficii pe termen scurt pentru Ucraina, pentru a o apropia de blocul comunitar, în contextul în care planurile de aderare accelerată au fost respinse. Beneficiile „pre-aderare” ar include mai multe lucruri, printre care un acces mai larg la piețele blocului, dar și o implicare mai mare la programele și instituțiile UE.

Țările UE depun eforturi pentru găsirea unor modalități imediate pentru ca Ucraina să poată obține avantaje politice și economice, pe măsură ce procesul de aderare a Kievului la UE este unul mai lent, marcat inclusiv de veto-ul Ungariei.

Potrivit a patru diplomați citați de Politico, oferta „pre-aderare” care se conturează ar include un acces mai larg la piață și o participare mai profundă la programele și instituțiile UE.

„Prioritatea Ucrainei rămâne aderarea deplină la UE. Dar ne așteptăm, de asemenea, la măsuri concrete și rapide care să pună în aplicare integrarea chiar acum”, a declarat pentru POLITICO ambasadorul Ucrainei la blocul comunitar, Vsevolod Chentsov.

Momentul care a dus la formularea avantajelor „pre-aderare”

S-a ajuns la formularea unor „avantaje pre-aderare” după ce la o cină tensionată care a avut loc în martie, capitalele UE au respins propunerile Comisiei Europene privind „extinderea inversă”, care ar fi permis Ucrainei să adere înainte de finalizarea unor reforme majore.

„Din momentul cinei… statele membre au fost clare că ar fi foarte dificil să se obțină aderarea pe termen scurt”, a spus unul dintre diplomați pentru sursa citată.

În acest sens, oficialii caută modalități de a permite Ucrainei un acces mai larg în anumite segmente ale piețelor blocului, în programele de finanțare și în instituțiile politice înainte de aderare.

O altă opțiune promovată de aliații Ucrainei este acordarea Kievului a statutului de „stat aderent”, un semn care ar demonstra că se află pe drumul cel bun către aderarea la UE și că trebuie să continue reformele pentru a deveni membru cu drepturi depline.

Printre țările care au depus eforturi pentru elaborarea acestor avantaje „pre-aderare” se numără Franța și Germania, care susțin Ucraina în general, însă nu și ideea de aderare accelerată a acesteia la UE.

Ce își dorește Ucraina până să devină membru cu drepturi depline

Ambasadorul Ucrainei la UE a declarat faptul că țara sa dorește „accesul etapizat la piața unică a UE, legat de progresul reformelor, o participare mai profundă la programele și instituțiile UE, precum și progrese rapide în ceea ce privește acorduri precum ACAA pentru a facilita comerțul”.

Kievul mai dorește și ca întreprinderile sale să fie incluse în dialogurile industriale strategice ale Comisiei privind diverse sectoare-cheie.

Astfel de măsuri, a adăugat Chentsov, ar consolida încrederea investitorilor și, implicit, ar face ca parcursul Ucrainei către UE să fie benefic pentru ambele părți chiar înainte ca țara să devină membru UE efectiv.

Ucraina ar putea înregistra noi pași spre aderarea la UE în următoarea perioadă

Procesul de aderare la UE este, în general, unul de durată. Din 2013 și până în prezent, nicio altă țară nu a devenit membru UE, însă sunt state care au primit statutul de candidat, printre care și Ucraina și Republica Moldova. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a avertizat că aderarea acestor două țări trebuie să se realizeze mai repede, având în vedere că ele sunt vizate de „forțele distructive externe”.

Cu toate acestea, Ucraina ar putea să mai facă un pas în procesul său de aderare la UE în perioada următoare. Vicepremierul ucrainean Taras Kachka a declarat săptămâna trecută pentru POLITICO faptul că se așteaptă ca „grupurile” de negocieri oficiale să se deschidă în „săptămânile următoare”, în condițiile în care Ungaria, prin Viktor Orban, s-a opus de mai multe ori. Înfrângerea electorală a lui Orbán în alegerile din aprilie a înlăturat un obstacol major în calea progresului pentru Ucraina.

Un stat poate deveni membru UE cu drepturi depline după ce primește sprijinul din partea tuturor celor 27 de țări membre ale blocului.