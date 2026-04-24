Zelenski la prima reuniune a liderilor UE în absența lui Viktor Orban: „Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a participat joi seara, 23 aprilie, la prima reuniune a liderilor europeni în absența lui Viktor Orbán, unde a fost discutată și aderarea Ucrainei la UE.

Zelenski a cerut deschiderea negocierilor de aderare, susținând că Kievul îndeplinește condițiile necesare. Absența lui Viktor Orbán a eliminat un obstacol major, scrie Euronews.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis pe X că, „pentru prima după de ani de zile nu sunt ruși în sală”.

„Reuniunea Consiliului European. Pentru prima dată după ani de zile nu sunt ruși în sală. O ușurare imensă.”

După informațiile apărute la începutul săptămânii potrivit cărora Franța și Germania ar fi propus ideea unei pre-aderări „simbolice”, Zelenski a declarat jurnaliștilor joi: „Ucraina nu are nevoie de o aderare simbolică la UE. Ucraina se apără și, de fapt, apără Europa. Și nu o apără simbolic, oamenii chiar mor.”

El a adăugat că singurul lucru pe care îl cere Ucraina este accelerarea aderării „depline”, „cu o dată clară de început”.

Din partea UE, premierul Estoniei, Kristen Michal, a declarat că nu vede altă variantă decât ca „viitorul Ucrainei să fie în Europa”, adăugând: „Întrebarea este doar când, nu dacă.”

Recent, împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei a fost validat definitiv de către UE.

„Impasul a fost ridicat”, a salutat pe X şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas. „Economia de război a Rusiei se află sub o presiune tot mai mare, în timp ce Ucraina beneficiază de o susţinere majoră”, a adăugat ea.

Orbán ceruse reluarea fluxului de petrol înainte de deblocarea fondurilor, iar Ucraina a confirmat că reparațiile au fost finalizate marți.

Înfrângerea sa în alegerile de duminică a detensionat situația la nivelul UE, punând capăt celor 16 ani în care a fost prim-ministru. Viitorul lider al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că va încerca resetarea relațiilor tensionate dintre Budapesta și Bruxelles.