Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un semnal dur de „realpolitik” pe scena europeană. Într-o declarație care riscă să provoace unde de șoc la Kiev, liderul de la Berlin a sugerat că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o parte din teritoriile sale pentru a obține pacea cu Federația Rusă, obținând în schimb „biletul de intrare” în Uniunea Europeană.

În cadrul unei discuții cu studenții din orașul german Marsberg, cancelarul Friedrich Merz a abordat frontal cea mai sensibilă dilemă a conflictului de la granițele de est ale NATO. Merz a recunoscut posibilitatea unui scenariu în care harta Ucrainei va fi redesenată definitiv în urma unui viitor tratat de pace.

Compromisul dur: Teritorii contra integrare europeană

„Să sperăm că, în cele din urmă, va exista un tratat de pace cu Rusia. Atunci, este posibil ca o parte din teritoriul Ucrainei să nu mai fie ucrainean”, a afirmat Merz, subliniind că un astfel de pas ar necesita un sprijin masiv din partea populației ucrainene.

Conform viziunii cancelarului german, președintele Volodimir Zelenski ar avea nevoie de o majoritate la un eventual referendum pentru a valida o asemenea decizie istorică. Pentru a obține acest vot, Merz consideră că argumentul suprem al liderului de la Kiev ar trebui să fie promisiunea fermă a viitorului european: „V-am deschis drumul către Europa”.

În prezent, Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean și continuă să exercite presiuni pentru cedarea unor zone suplimentare în regiunea Donețk, ca prediție pentru orice încetare a focului. De cealaltă parte, Kievul a respins constant cedările teritoriale, militând pentru înghețarea ostilităților pe liniile actuale de front.

Reacția Kievului: „Rusia nu se va opri aici”

Răspunsul președintelui Zelenski nu s-a lăsat așteptat. Într-un mesaj video transmis pe canalul său de Telegram, liderul ucrainean a avertizat partenerii străini că ambițiile imperiale ale Kremlinului nu vizează doar Ucraina.

„Rusia vrea teritoriul nostru pentru a putea pune mâna și pe teritoriile altora. Dacă reușește cu un singur stat, cu un singur vecin, atunci va face același lucru și cu alții”, a punctat Zelenski, subliniind că Ucraina luptă pentru întreaga securitate a continentului.

Deși susține oferirea unei perspective europene „clare și credibile” pentru Kiev pentru a nu lăsa țara sub influența Moscovei, Friedrich Merz a temperat entuziasmul privind calendarul aderării. Cancelarul a catalogat drept „nerealiste” scenariile care prevăd intrarea Ucrainei în blocul comunitar până în 2027 sau 2028.

Discuțiile privind aderarea au primit un nou impuls la Bruxelles după înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán, cel care blocase anterior negocierile. Totuși, presiunea rămâne pe Kiev, care cere o dată concretă de aderare și refuză orice formă de „apartenență parțială” la clubul european.