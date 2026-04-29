search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un semnal dur de „realpolitik” pe scena europeană. Într-o declarație care riscă să provoace unde de șoc la Kiev, liderul de la Berlin a sugerat că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o parte din teritoriile sale pentru a obține pacea cu Federația Rusă, obținând în schimb „biletul de intrare” în Uniunea Europeană.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: AFP
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei FOTO: AFP

În cadrul unei discuții cu studenții din orașul german Marsberg, cancelarul Friedrich Merz a abordat frontal cea mai sensibilă dilemă a conflictului de la granițele de est ale NATO. Merz a recunoscut posibilitatea unui scenariu în care harta Ucrainei va fi redesenată definitiv în urma unui viitor tratat de pace.

Compromisul dur: Teritorii contra integrare europeană

„Să sperăm că, în cele din urmă, va exista un tratat de pace cu Rusia. Atunci, este posibil ca o parte din teritoriul Ucrainei să nu mai fie ucrainean”, a afirmat Merz, subliniind că un astfel de pas ar necesita un sprijin masiv din partea populației ucrainene.

Conform viziunii cancelarului german, președintele Volodimir Zelenski ar avea nevoie de o majoritate la un eventual referendum pentru a valida o asemenea decizie istorică. Pentru a obține acest vot, Merz consideră că argumentul suprem al liderului de la Kiev ar trebui să fie promisiunea fermă a viitorului european: „V-am deschis drumul către Europa”.

În prezent, Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean și continuă să exercite presiuni pentru cedarea unor zone suplimentare în regiunea Donețk, ca prediție pentru orice încetare a focului. De cealaltă parte, Kievul a respins constant cedările teritoriale, militând pentru înghețarea ostilităților pe liniile actuale de front.

Reacția Kievului: „Rusia nu se va opri aici”

Răspunsul președintelui Zelenski nu s-a lăsat așteptat. Într-un mesaj video transmis pe canalul său de Telegram, liderul ucrainean a avertizat partenerii străini că ambițiile imperiale ale Kremlinului nu vizează doar Ucraina.

„Rusia vrea teritoriul nostru pentru a putea pune mâna și pe teritoriile altora. Dacă reușește cu un singur stat, cu un singur vecin, atunci va face același lucru și cu alții”, a punctat Zelenski, subliniind că Ucraina luptă pentru întreaga securitate a continentului.

Deși susține oferirea unei perspective europene „clare și credibile” pentru Kiev pentru a nu lăsa țara sub influența Moscovei, Friedrich Merz a temperat entuziasmul privind calendarul aderării. Cancelarul a catalogat drept „nerealiste” scenariile care prevăd intrarea Ucrainei în blocul comunitar până în 2027 sau 2028.

Discuțiile privind aderarea au primit un nou impuls la Bruxelles după înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán, cel care blocase anterior negocierile. Totuși, presiunea rămâne pe Kiev, care cere o dată concretă de aderare și refuză orice formă de „apartenență parțială” la clubul european.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

