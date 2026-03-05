search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Speranțele Ucrainei pentru o aderare rapidă la UE sunt puse sub semnul întrebării, după opoziția unor state membre

0
0
Publicat:

Speranțele Ucrainei de a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană au primit o lovitură după o reuniune a ambasadorilor statelor membre la Bruxelles, unde mai multe capitale europene au respins o propunere controversată privind așa-numita „extindere inversă”, potrivit unor informații relatate de Politico.

UE Ucraina jpg

Propunerea ar fi permis acordarea statutului de membru înainte ca integrarea deplină să fie finalizată, urmând ca drepturile și obligațiile să fie implementate treptat. Ideea a fost discutată în contextul ambiției unor oficiali europeni de a vedea Ucraina aderând la blocul comunitar până în 2027.

Diplomați europeni spun însă că mai multe state membre s-au opus ferm acestei abordări. Potrivit unuia dintre ei, mesajul transmis în timpul discuțiilor a fost clar: modelul „mai întâi aderarea, apoi integrarea” nu are sprijin politic.

„Este un capitol închis. Extinderea inversă nu va merge nicăieri”, a declarat un diplomat european pentru Politico.

Alți patru diplomați ai UE au respins, de asemenea, ideea ca strategie viabilă pentru Ucraina sau pentru alte state candidate. Un oficial de rang înalt a spus că propunerea a creat „așteptări nerealiste”, care acum trebuie corectate.

Dezbaterea a avut loc în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să deblocheze și un pachet important de ajutor financiar pentru Ucraina, blocat de un conflict politic cu Ungaria.

Un proiect de concluzii pentru reuniunea Consiliului European din 19 martie, care a început deja să circule în rândul diplomaților, sugerează că liderii UE ar putea reveni la abordarea tradițională a extinderii, bazată strict pe îndeplinirea criteriilor de aderare. O astfel de decizie ar reduce șansele unui proces accelerat pentru Kiev.

„Vrem să ancorăm Ucraina în Uniunea Europeană, dar nu putem renunța la procedurile noastre și la sistemul bazat pe merit”, a spus un alt diplomat. „Trebuie găsită o cale realistă, care să țină cont de preocupările politice ale capitalelor europene.”

Discuțiile au fost prezentate ambasadorilor de Björn Seibert, șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, nu a participat la reuniune, fiind în aceeași zi la Berlin, unde a susținut necesitatea unei noi abordări a extinderii.

Ea a argumentat că actualul model de aderare, conceput în urmă cu peste 40 de ani în contextul integrării Spaniei și Portugaliei, a fost creat pentru „o lume stabilă, bazată pe reguli”, care s-a schimbat între timp.

Tensiunile politice din interiorul UE continuă

În paralel, tensiunile politice din interiorul UE continuă. Disputa privind un împrumut de aproximativ 90 de miliarde de euro pentru Ucraina rămâne nerezolvată, după ce Ungaria a amenințat cu veto.

Budapesta a cerut acces pentru inspectori la un oleoduct, solicitare susținută în culise și de alte state membre. Kievul a respins însă ideea, susținând că are nevoie de timp pentru a evalua amploarea pagubelor.

Subiectul a fost discutat și într-o convorbire telefonică recentă între Ursula von der Leyen și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși nu este clar în ce măsură Bruxellesul a făcut presiuni asupra Kievului.

În același timp, Ucraina a primit din partea Uniunii Europene o listă de reforme esențiale necesare pentru aderare. Negocierile de aderare au fost aprofundate în decembrie 2025, când Kievul și Bruxellesul au început discuțiile detaliate pe mai multe capitole, în pofida opoziției premierului ungar Viktor Orbán.

În prezent sunt analizate trei dintre cele șase grupuri de capitole de negociere: „Fundamentele”, „Piața internă” și „Relațiile externe”.

Unii diplomați europeni au criticat, de asemenea, ideea unei aderări a Ucrainei până la 1 ianuarie 2027 — o dată menționată în unele propuneri politice — argumentând că procesul normal de extindere durează ani de zile și presupune îndeplinirea unor condiții stricte.

Comisia Europeană a evaluat că progresele Ucrainei în combaterea corupției sunt „limitante”, iar experții avertizează că eficiența reformelor anticorupție ar putea deveni unul dintre principalele obstacole în calea integrării europene.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
gandul.ro
image
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
mediafax.ro
image
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
fanatik.ro
image
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
libertatea.ro
image
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
observatornews.ro
image
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
cancan.ro
image
800.000 pensionari iau lunar între 438 și 627 lei în plus la pensie. În ce județe se dau cei mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât ar urma să coste uleiul sau pâinea odată cu scumpirea carburanţilor. Calculul făcut de specialişti
playtech.ro
image
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor
romaniatv.net
image
Decizie scandaloasă a ministrului de externe Oana Țoiu: Fata minoră a fostului premier Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Este Alexandra Stan însărcinată? De la ce a pornit isteria și cine este bărbatul cu care o relație discretă
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Iată când ar trebui să bei prima cafea a zilei!