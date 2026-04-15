Unitățile ucrainene din prima linie relatează despre modul în care economisesc rachetele Patriot

Unele unități ucrainene care operează sisteme Patriot au început să se abată de la doctrina clasică de angajament, lansând un singur interceptor împotriva rachetelor rusești, în loc de două sau mai multe, pe fondul stocurilor limitate, relatează Business Insider.

Un comandant al unei unități Patriot, identificat drept Oleksandr, a dezvăluit într-un videoclip publicat de Comandamentul Aerian Vest al armatei ucrainene că echipajul său folosește această abordare pentru a economisi resurse. Astfel, unitatea încearcă să utilizeze cât mai puține interceptoare posibil, a spus acesta, subliniind însă că forțele sale au nevoie de mai multe pentru a contracara eficient atacurile rusești.

Potrivit doctrinei standard de apărare antiaeriană, între două și patru interceptoare ar trebui lansate împotriva fiecărei rachete de croazieră sau balistice, pentru a crește probabilitatea de distrugere a țintei. Deși această practică este costisitoare, reprezintă metoda standard de gestionare a riscului, prioritizând neutralizarea amenințării. Ucraina, însă, nu își permite întotdeauna acest lux. Nu este clar cât de răspândită este în prezent această nouă tactică, în condițiile în care chiar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut că Ucraina se confruntă cu un deficit acut de rachete Patriot.

Yehor Cherniev, vicepreședintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și informații din Parlamentul ucrainean, a confirmat că stocurile reduse de interceptoare Patriot au obligat armata să găsească modalități să le utilizeze cât mai eficient. „Aceasta este operarea sistemului Patriot în mod manual, fără a se baza pe automatizare”, a declarat el pentru Business Insider.

Sistemul american MIM-104 Patriot este cel mai avansat mijloc de apărare antiaeriană de care dispune Ucraina. Țările NATO au furnizat Kievului interceptoare PAC-2 și PAC-3, cele din urmă având un cost estimat de aproape 4 milioane de dolari fiecare.

În contextul atacurilor masive rusești, uneori cu sute de rachete și drone, presiunea asupra apărării aeriene ucrainene este uriașă. Rachetele care reușesc să treacă de sistemele Patriot și alte mijloace de apărare au lovit infrastructura civilă și zone rezidențiale, provocând pierderi de vieți omenești.

Pentru a-și reface stocurile, Ucraina a solicitat în mod repetat sprijin suplimentar din partea NATO, însă aceste arme sunt la mare căutare la nivel global. Totuși, ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat marți că Germania va finanța „câteva sute” de interceptoare Patriot, ca parte a unui nou pachet de armament în valoare de 4 miliarde de euro (4,7 miliarde de dolari).

În paralel, președintele Volodimir Zelenski a sugerat, în timpul războiului din Iran, că Ucraina ar fi dispusă să ofere drone interceptoare statelor din Orientul Mijlociu în schimbul acestor sisteme vitale pentru apărarea orașelor ucrainene.

Experiența Ucrainei oferă lecții importante și pentru Statele Unite și aliații NATO. Oficiali americani au declarat anterior că este esențial ca bateriile Patriot să fie bine camuflate, mobile și susținute de stocuri suficiente de interceptoare. Utilizarea unui număr mai mic de rachete per angajament ar putea deveni, de asemenea, o practică relevantă în eventualitatea unui conflict major.

Cherniev consideră că, deși statele NATO nu sunt încă nevoite să facă economie, situația s-ar putea schimba. „Este preferabil să învețe din timp de la ofițerii ucraineni și să facă modificări în protocoale de pe acum”, a spus el.

În Orientul Mijlociu, forțele americane și aliate au interceptat mii de rachete balistice și drone iraniene în cinci săptămâni de lupte intense, situație ce a suscitat îngrijorări privind sustenabilitatea stocurilor de interceptoare într-un conflict prelungit.

În acest context, Cherniev avertizează că aliații occidentali ar putea fi nevoiți, la rândul lor, să economisească muniția.