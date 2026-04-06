Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Regulile jocului în apărarea aeriană se schimbă: alternativa ucraineană la Patriot care poate intercepta rachete balistice mai lungi

Război în Ucraina
Compania ucraineană Fire Point, cunoscută pentru racheta de croazieră Flamingo, lucrează la un sistem revoluționar de apărare aeriană care ar putea reduce semnificativ costul interceptării rachetelor balistice.

Fire Point dezvoltă un sistem de apărare, alternativă la Patriot Foto: captura video

Proiectul, realizat cu participarea partenerilor europeni, vizează lansarea sistemului până la sfârșitul anului 2027.

Cofondatorul și proiectantul șef al Fire Point, Denis Știlerman, a declarat pentru Reuters că obiectivul principal este de a coborî costul interceptării unei rachete balistice sub un milion de dolari, mult sub costul actual al sistemelor americane Patriot.

Dacă reușim, ar fi o schimbare radicală în soluțiile de apărare aeriană”, a subliniat Știlerman.

Fire Point așteaptă aprobarea guvernului ucrainean pentru o investiție de 760 de milioane de dolari, reprezentând 30% din companie, din partea unui conglomerat din Orientul Mijlociu evaluat la 2,5 miliarde de dolari.

Presa ucraineană a identificat investitorul ca fiind Edge Group, companie de apărare din Emiratele Arabe Unite.

Această investiție ar reprezenta primul pas în construirea unui terminal de lansare spațială în Emiratele Arabe Unite, cu scopul creării unei constelații de sateliți europeni pe orbită joasă.

Știlerman a explicat că poziția geografică favorabilă și condițiile climatice permit lansări spațiale eficiente și a menționat dezvoltarea unui propulsor solid intern pentru sateliți.

Anii de conflict cu Rusia au transformat Ucraina într-un hub de tehnologie militară cu costuri reduse. Fire Point a dezvoltat deja drone cu rază lungă de acțiune și rachete balistice capabile să lovească adânc în teritoriul rus, inclusiv racheta FP5 Flamingo, utilizată pentru atacuri la aproape 1.400 km de granițele Ucrainei.

În prezent, compania finalizează dezvoltarea a două rachete balistice supersonice: FP-7, rachetă mai mică cu rază de acțiune de 300 km, similară cu sistemul balistic ATACMS al Lockheed Martin, ce va fi introdusă „în viitorul apropiat”, și FP-9, rachetă mai mare, capabilă să transporte un focos de 800 kg pe o distanță de până la 850 km, aducând Moscova în raza de acțiune a arsenalului ucrainean.

Știlerman a menționat că succesul acestor sisteme ar putea schimba percepția Rusiei asupra vulnerabilităților sale și ar suprasolicita sistemul de apărare aeriană rus.

Firma produce sute de drone cu rază lungă pe lună, fiecare la un cost de aproximativ 50.000 de euro, și trei rachete Flamingo, fiecare de circa 600.000 de euro. În octombrie, Fire Point va introduce în producție un nou motor intern pentru rachete, iar mai târziu va deschide o fabrică de combustibil în Danemarca, pentru a sprijini producția în serie a Flamingo.

Exportul rachetelor Flamingo rămâne însă restricționat din cauza reglementărilor, în timp ce dronele sunt solicitate de state din Golf.

Compania estimează că poate exporta până la 2.500 de drone pe lună, după obținerea aprobărilor guvernamentale.

