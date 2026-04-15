Volodimir Zelenski avertizează asupra unui deficit critic de rachete Patriot: „Situația nu poate fi mai rea”

Stocurile de rachete Patriot ale Ucrainei, utilizate pentru apărarea antiaeriană, au ajuns la un nivel critic, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat postului ZDF. În contextul reducerii ajutorului american, rachetele Patriot au devenit o resursă esențială și tot mai limitată.

„Este un asemenea deficit încât situația nu poate fi mai rea”, a afirmat liderul de la Kiev, declarând de asemenea că evoluțiile din Orientul Mijlociu afectează negativ capacitatea țării sale de a primi sprijin militar.

Aceste sisteme, produse în principal în Statele Unite, rămân principala linie de apărare împotriva rachetelor balistice lansate de Rusia. Deși există eforturi de extindere a producției în Germania, rachetele PAC-3 sunt în continuare dificil de obținut în cantități suficiente, conform Kyiv Independent.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, în ultimele zile au fost obținute contribuții suplimentare din partea Germaniei și Norvegiei pentru programul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), iar Kievul a ajuns la acorduri cu Berlinul pentru livrarea de rachete PAC-2 și lansatoare suplimentare pentru sistemele IRIS-T.

„Primim sistemele de apărare aeriană mai lent decât ar fi posibil, dar le primim”, a declarat președintele ucrainean.

În același timp, vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat, în cadrul unui eveniment din statul Georgia, că oprirea ajutorului american pentru Ucraina este „unul dintre lucrurile” de care este „cel mai mândru” în actuala administrație. Cu toate acestea, Volodimir Zelenski a evitat să critice direct poziția Washingtonului, menționând că Donald Trump a indicat de la început că va adopta o poziție neutră.

„Dacă SUA nu exercită presiuni asupra Rusiei, atunci aceasta nu va mai avea de ce să se teamă”, a avertizat liderul ucrainean.

Totodată, Volodimir Zelenski a reluat ideea implicării Ucrainei în redeschiderea Strâmtorii Ormuz. El a sugerat că experiența dobândită de Kiev în securizarea coridorului din Marea Neagră ar putea fi utilă, deși a precizat că Statele Unite nu au solicitat până acum o astfel de implicare.

În contextul reducerii sprijinului american, Germania a devenit, potrivit lui Zelenski, „cel mai mare partener strategic al Ucrainei în Europa”.

Compania ucraineană Fire Point, cunoscută pentru racheta de croazieră Flamingo, lucrează la un sistem revoluționar de apărare aeriană care ar putea reduce semnificativ costul interceptării rachetelor balistice. Proiectul, realizat cu participarea partenerilor europeni, vizează lansarea sistemului până la sfârșitul anului 2027. „Dacă reușim, ar fi o schimbare radicală în soluțiile de apărare aeriană”, a subliniat Știlerman.