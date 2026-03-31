După Spania și Italia, și Polonia îl refuză pe Trump: de ce a respins Varșovia cererea SUA de a trimite sisteme Patriot în Orientul Mijlociu

Varșovia respinge ideea de a trimite sisteme de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, după ce presa a relatat că Washingtonul ar fi făcut o solicitare informală în acest sens. Autoritățile poloneze spun clar că prioritatea rămâne securitatea națională și flancul estic al NATO.

Polonia nu va trimite bateriile sale Patriot în Orientul Mijlociu, în contextul conflictului dintre Statele Unite și Iran. Decizia vine după ce presa poloneză a scris că Washingtonul ar fi întrebat, pe cale informală, dacă o astfel de desfășurare ar fi posibilă.

Potrivit publicației Rzeczpospolita, americanii ar fi dorit să utilizeze una dintre bateriile Patriot ale Poloniei pentru a contracara eventuale atacuri iraniene.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a respins rapid informațiile și a transmis un mesaj clar: „Bateriile noastre Patriot și armamentul lor sunt folosite pentru a proteja cerul polonez și flancul estic al NATO”.

Acesta a subliniat că poziția Varșoviei nu se va schimba: „Nimic nu se schimbă în această privință și nu avem de gând să le relocăm nicăieri!”

Oficialul a insistat că aliații înțeleg situația Poloniei și responsabilitățile sale strategice: „Aliații noștri știu foarte bine și înțeleg cât de importante sunt sarcinile pe care le avem aici. Securitatea Poloniei este o prioritate absolută”.

Rolul crucial al sistemelor Patriot

Polonia dispune în prezent de două baterii Patriot complet operaționale, funcționale de la finalul anului 2025. Aceste sisteme, produse în Statele Unite, pot intercepta rachete și aeronave la distanțe de până la 100 de kilometri și reprezintă un element esențial pentru apărarea aeriană a țării și pentru securitatea flancului estic al NATO.

În același timp, autoritățile de la Varșovia neagă orice presiune din partea Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Janusz Sejmej, a declarat: „Americanii nu ne presează în niciun fel în aceste chestiuni”.

Anterior, și premierul Donald Tusk a transmis că Polonia nu va trimite trupe în Iran.

Refuzuri în lanț pentru SUA în Europa

Polonia nu este singurul aliat care respinge implicarea în operațiunile americane legate de Iran. Și Spania a refuzat sprijinul, închizând spațiul aerian pentru misiunea „Epic Fury” și interzicând utilizarea bazelor de la Rota și Morón. Premierul Pedro Sánchez a declarat: „Am refuzat Statelor Unite utilizarea bazelor de la Rota și Morón pentru acest război ilegal. Toate planurile de zbor care implică operațiuni în Iran au fost respinse”.

De asemenea, Italia a respins solicitarea SUA de a folosi baza aeriană Sigonella din Sicilia, după ce bombardierele americane ar fi primit aprobarea de zbor fără consultarea autorităților italiene.

Aceste decizii evidențiază dificultățile tot mai mari ale Washingtonului în a obține sprijin din partea aliaților europeni pentru operațiunile din Orientul Mijlociu.