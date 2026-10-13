 Ungaria renunță la restricțiile anti-LGBT+ introduse de Viktor Orban. Ce schimbări a votat Parlamentul | adevarul.ro
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Ungaria renunță la restricțiile anti-LGBT+ introduse de Viktor Orban. Ce schimbări a votat Parlamentul

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Parlamentul Ungariei a votat marți abrogarea prevederilor care restricționau prezentarea homosexualității și a identităților de gen în fața minorilor, măsuri introduse în 2021, în timpul guvernării lui Viktor Orban. Decizia a fost adoptată cu 136 de voturi pentru și 51 împotrivă și reprezintă o schimbare de direcție în politica privind drepturile persoanelor LGBT+.

Ungaria renunță la restricțiile anti-LGBT+ introduse de Viktor Orban.
Ungaria renunță la restricțiile anti-LGBT+ introduse de Viktor Orban. Foto: Shutterstock

Modificările au fost susținute de partidul Tisza, condus de premierul Péter Magyar, care deține o majoritate de două treimi în Parlament. Fidesz, formațiunea fostului premier Viktor Orbán, s-a opus inițiativei, notează News.ro.

Tamas Dombos, reprezentant al organizației pentru drepturile omului Hatter Society, a salutat decizia, considerând că eliminarea restricțiilor privind accesul la conținuturi LGBT+ reprezintă un progres important.

Legislația adoptată în timpul guvernării Orban a fost prezentată oficial drept o măsură de protecție a copiilor împotriva abuzurilor sexuale. În practică, prevederile sale au restricționat accesul minorilor la informații despre homosexualitate și despre identități de gen diferite de sexul atribuit la naștere.

Măsura a provocat reacții critice din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a mai multor lideri europeni, care au acuzat autoritățile ungare că stigmatizează comunitatea LGBT+ și asociază în mod nejustificat homosexualitatea cu pedofilia.

În 2025, legislația a fost înăsprită, oferind autorităților un temei pentru interzicerea manifestațiilor Pride. În acest an, însă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că legea din 2021 încălca principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Ulterior, poliția a autorizat organizarea manifestației Gay Pride.

Premierul Péter Magyar a susținut că modificările adoptate de Parlament vor permite Ungariei să își alinieze legislația la normele europene.

Liderul guvernului a prezentat însă schimbarea drept o măsură de consolidare a protecției minorilor, indiferent de orientarea sexuală, și nu ca pe o restabilire generală a drepturilor persoanelor LGBT+.

Potrivit lui Tamas Dombos, abrogarea prevederilor considerate homofobe și transfobe reprezintă un pas înainte, dar nu rezolvă toate problemele cu care se confruntă comunitatea.

Activistul a atras atenția că persoanele transgender nu pot obține recunoașterea legală a identității de gen, inclusiv după tranziție. De asemenea, cuplurile formate din persoane de același sex nu au dreptul de a adopta copii în aceleași condiții ca alte cupluri.

Dombos a avertizat că nu este clar dacă guvernul intenționează să modifice și aceste prevederi.

Noua lege păstrează interdicțiile privind pornografia, exploatarea sexuală și alte materiale considerate dăunătoare dezvoltării fizice, intelectuale, emoționale sau morale a copiilor.

Deși votul de marți elimină o parte dintre restricțiile introduse în timpul guvernării lui Viktor Orban, organizațiile pentru drepturile LGBT+ susțin că mai sunt necesare schimbări legislative pentru ca persoanele din comunitate să beneficieze de drepturi egale.

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