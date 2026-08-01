Rob Jetten, primul premier LGBT al Olandei, a defilat la Pride Amsterdam. Trump și Putin au apărut într-o scenă simbolică

Sute de mii de oameni au umplut sâmbătă, 1 august, malurile canalelor din Amsterdam pentru parada anuală a bărcilor Pride, evenimentul care încheie festivalul dedicat comunității LGBTQ+.

Ediția din acest an, la care pe canalele din Amsterdam au defilat aproximativ 80 de bărci, a avut o încărcătură aparte, venind la doar o săptămână după atacul mortal de la un eveniment Pride din Berlin. În acest context, participanții au vrut să transmită un mesaj despre libertate, acceptare și siguranță.

În mijlocul paradei s-a aflat premierul Olandei, Rob Jetten, cel mai tânăr șef de guvern din istoria țării și, de asemenea, primul premier olandez care și-a asumat public orientarea homosexuală.

Îmbrăcat într-o cămașă albă, cu o vestă de salvare neagră și un colier de aur, Rob Jetten a navigat pe traseul paradei într-o barcă mică, salutând participanții și spectatorii de pe maluri, în timp ce muzica tehno răsuna de pe ambarcațiunile decorate în culori vibrante.

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Măsuri de securitate sporite

Parada a reunit aproximativ 80 de bărci și a atras sute de mii de persoane. Pentru mulți dintre participanți, ediția din acest an a fost și un răspuns la atacul produs cu o săptămână înainte în Germania, în apropierea unui eveniment Pride din Berlin, unde o persoană a murit și alte 29 au fost rănite.

Rob Jetten a spus că, în acest context, parada din Amsterdam este mai importantă ca oricând.

„Libertatea și securitatea comunității LGBTQ+ sunt sub presiune din cauza noilor legi discriminatorii, a lipsei de siguranță pe stradă sau a teribilului atac de săptămâna trecută de la Berlin”, a transmis premierul într-un mesaj publicat pe platforma X.

Pentru a preveni eventuale incidente, autoritățile din Amsterdam au suplimentat măsurile de securitate. Bărci ale poliției au patrulat pe canale, iar un elicopter a survolat zona în timpul paradei.

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Primarul orașului, Femke Halsema, a declarat după atacul din Germania că autoritățile vor lua „acolo unde este necesar” măsuri suplimentare, astfel încât participanții să le observe cât mai puțin.

Donald Trump şi Vladimir Putin, în variantă gonflabilă

Una dintre ambarcațiunile care au atras privirile spectatorilor a fost cea care i-a avut la bord, în variantă gonflabilă, pe Donald Trump și Vladimir Putin. Cele două figurine uriașe îi înfățișau pe președintele american și pe liderul rus purtând costume alb-albastre inspirate de ceramica tradițională Delft, cu câte o lalea în mână, apropiindu-se pentru un sărut.

Scena a făcut trimitere la figurinele decorative din porțelan întâlnite în magazinele de suveniruri din Olanda, dar a fost folosită de creatorii bărcii pentru a transmite un mesaj despre apropiere și unitate într-o perioadă marcată de conflicte și tensiuni.

Creatorii ambarcațiunii au explicat că imaginea nu a fost concepută ca o provocare, ci ca o reinterpretare a simbolului iubirii și al unității.

„Nu pentru a provoca, ci pentru a opri puterea pentru o clipă și a pune în evidență ceva uman”, au spus aceștia.

Printre celelalte ambarcațiuni participante s-au numărat nave reprezentând ministere ale guvernului olandez, armata și poliția, dar și organizații și cluburi LGBTQ+.

Grupul olandez pentru drepturile comunității LGBTQ+, COC, care sărbătorește anul acesta 80 de ani de activitate, a participat cu o barcă pe care a afișat un manifest prin care cere continuarea progreselor privind drepturile persoanelor LGBTQ+ din Olanda.

Pe ambarcațiune a fost afișat și portretul activistei Marsha P. Johnson, una dintre figurile asociate revoltei de la Stonewall din New York, din 1969, un moment considerat important pentru mișcarea modernă de apărare a drepturilor membrilor din comunităţile LGBTQ+.

Parada din Amsterdam are loc însă într-o perioadă în care activiştii atrag atenția asupra creșterii numărului de agresiuni verbale și fizice în Țările de Jos, o țară considerată mult timp un simbol al toleranței.

Cu o zi înainte de eveniment, un tribunal din Amsterdam a condamnat un bărbat pentru folosirea unui limbaj discriminatoriu la un eveniment Pride organizat în oraș la începutul săptămânii. Acesta a primit o pedeapsă de 40 de ore de muncă în folosul comunității.

În ciuda acestor tensiuni, parada de pe canalele Amsterdamului a rămas un eveniment dominat de culoare și muzică, un amestec de mesaje politice şi momente de spectacol.