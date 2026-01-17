Cinci turiști și-au pierdut viața într-o avalanșă catastrofală, produsă la o stațiune de schi renumită din Austria, în timp ce se aflau pe pârtii

Cinci persoane și-au pierdut viața sâmbătă în Alpii austrieci, după ce două avalanșe au lovit stațiuni de schi, cauzate de ninsorile abundente care au creat condiții extrem de periculoase pentru turiști.

O avalanșă a surprins un grup de șapte schiori care schiau în afara pârtiilor în regiunea Pongau, lângă Salzburg, ucigând patru dintre aceștia și rănind grav un altul, au transmis oficialii serviciului de salvare montană.

În aceeași zonă, câteva ore mai devreme, o schioare care cobora împreună cu soțul său a fost, de asemenea, surprinsă de o avalanșă, iar eforturile de resuscitare nu au avut succes, potrivit BBC.

„Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiilor. Această tragedie demonstrează cât de serioasă este situația actuală a avalanșelor”, a declarat Gerhard Kremser, șeful districtului Pongau al serviciului de salvare montană.

Situația în Alpi este critică de mai multe zile: marți, un băiat ceh de 13 ani și-a pierdut viața într-o avalanșă la Bad Gastein, iar duminica trecută un schior de 58 de ani a murit în Tyrol, în vestul Austriei.

În Franța și Elveția vecine, mai multe avalanșe au provocat de asemenea decese și răniți în rândul schiorilor și turiștilor.

Autoritățile avertizează asupra riscului extrem de avalanșă și recomandă respectarea semnalizărilor de siguranță.