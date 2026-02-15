Avalanșă mortală în nordul Italiei: doi schiori au murit, un altul este grav rănit

Doi schiori au murit, iar un altul se află în stare foarte gravă după ce au fost surprinși de o avalanșă produsă duminică dimineață în zona localității Courmayeur, în nordul Italiei. Incidentul a avut loc într-o zonă cunoscută pentru pantele abrupte, frecventată de pasionații de schi în afara pârtiilor amenajate.

Potrivit informațiilor transmise de AFP și EFE, citate de Agerpres, avalanșa s-a declanșat în culoarul Vesses, din provincia Valle d'Aosta, Italia. Mai mulți membri ai unui grup de schiori au fost surprinși de masa de zăpadă, într-un sector considerat dificil din cauza înclinației accentuate.

Echipele de salvare au găsit inițial trupul unei persoane decedate și au reușit să recupereze alți doi schiori în stare critică, care au fost transportați de urgență la spital. Unul dintre răniți a murit la scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală. Singurul supraviețuitor se află în continuare în stare foarte gravă și a fost transferat la un spital din Torino.

Cele două victime sunt un bărbat și o femeie. Autoritățile nu au confirmat oficial numărul exact al persoanelor din grup, însă presa locală susține că ar fi fost între trei și șase schiori, toți cetățeni francezi.

Alertă ridicată de avalanșe în Alpi

Tot duminică, o altă avalanșă s-a produs în provincia Trentino, unde o persoană a fost parțial îngropată în zăpadă, dar a fost salvată de însoțitori fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.

Sursa video: X/ @Tg1Rai

Autoritățile italiene mențin alerta de risc ridicat de avalanșe în zona alpină și avertizează că ninsorile recente, combinate cu rafalele puternice de vânt la altitudini mari, au crescut semnificativ pericolul.