Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier

Un pompier din Italia a fost traumatizat după ce și-a găsit fiul mort la locul unui accident rutier la care fusese chemat să intervină. Tânărul, de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere.

Potrivit Daily Mail, Omar Masia, în vârstă de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere împreună cu patru prieteni, pe 25 octombrie, când mașina în care se aflau s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț, în jurul orei 4 dimineața, în Gallura, Sardinia, Italia.

Șoferul vehiculului a reușit să scape și a fugit către o casă din apropiere pentru a cere ajutor, neputând suna la serviciile de urgență din cauza semnalului slab din zonă.

O echipă de pompieri a ajuns rapid la locul accidentului pentru a interveni și a acorda primul ajutor celor aflați în mașină, printre care și Omar, un electrician din Calangianu, Sardinia, care era prins pe bancheta din spate.

Însă, unul dintre pompierii care au ajuns la fața locului era chiar tatăl său, Massimiliano.

Comandantul Departamentului de Pompieri din Sassari, Antonio Giordano, a declarat pentru La Repubblica: „Suntem în stare de șoc. Întreaga echipă a coborât pe versant, iar Massimiliano și-a dat seama că fiul său era chiar în fața lui. Toți băieții au fost scoși din mașină, duși pe pasajul de deasupra și resuscitați. Din păcate, singurul care nu a supraviețuit a fost Omar.”

Giordano a spus că a solicitat sprijin psihologic pentru tatăl îndurerat: „Am sunat personal serviciul de asistență psihologică pentru Massimiliano și pentru cei patru colegi care au fost cu el noaptea trecută. Toți sunt devastați de tragedia care ne-a lovit familia.”

A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Deși viteza excesivă este considerată cauza principală a accidentului în care Omar și-a pierdut viața, autoritățile verifică și starea drumului, având în vedere că zona fusese afectată de vreme nefavorabilă în ultimele zile.

Se efectuează, de asemenea, teste pentru a stabili dacă alcoolul sau drogurile au avut vreun rol în producerea accidentului.