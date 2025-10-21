Tragedie cumplită în Italia: autocar cu fani, atacat violent – șoferul și-a pierdut viața pe loc

Baschetul italian a fost zguduit, sâmbătă seara, de un incident violent, în urma căruia un om și-a pierdut viața. Raffaele Marianella, în vârstă de 65 de ani, șoferul echipei Pistoia, a murit pe loc după ce autocarul care transporta suporterii formației a fost atacat cu pietre, la finalul partidei disputate în deplasare împotriva echipei Sebastian Rieti.

Meciul, încheiat cu victoria categorică a oaspeților (88-73), s-a jucat în cadrul Serie A2, eșalonul secund al baschetului masculin din Italia. După fluierul final, un grup de fani ai gazdelor, furioși din cauza rezultatului, ar fi atacat autocarul adversarilor, aruncând cu pietre și alte obiecte contondente.

Conform primelor informații, una dintre pietre a spart un geam lateral și l-a lovit pe șofer, aflat pe locul rezervat celui de-al doilea șofer. Impactul a fost fatal, iar încercările echipajului medical de a-l resuscita s-au dovedit a fi inutile.

Trei suspecți arestați

Autoritățile din Rieti au deschis o anchetă de amploare pentru a-i identifica pe cei responsabili. Procurorul-șef Paolo Auriemma a anunțat că 12 persoane, inclusiv un minor, au fost duse la audieri în calitate de martori. În paralel, anchetatorii au dispus testarea ADN-ului de pe piatra care a provocat moartea șoferului și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Până în prezent, trei bărbați au fost arestați sub acuzația de conspirație în vederea comiterii unui omor voluntar: Alessandro Barberini (53 de ani), Kevin Pellecchia (20 de ani) și Manuel Fortuna (31 de ani). Doi dintre aceștia sunt cunoscuți ca fiind afiliați unor grupări de extremă dreapta.

Un al patrulea suspect este cercetat pentru complicitate la atac, iar ancheta continuă în regim de urgență pentru a stabili toate circumstanțele acestui act de violență extremă, care a șocat comunitatea sportivă din Italia.