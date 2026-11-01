Un pod de piatră ascuns într-o pădure din Europa atrage turiști și fotografi datorită unui efect vizual spectaculos. Atunci când se reflectă în apa liniștită a unui lac, construcția formează un cerc aproape perfect, creând un peisaj care pare desprins din basme.

Este vorba despre Rakotzbrücke, cunoscut și sub numele de Podul Diavolului, situat în Parcul Kromlau, din landul Saxonia, în estul Germaniei, aproape de granița cu Polonia.

Podul spectaculos care formează un cerc perfect atunci când se reflectă în apă Foto: X/Anne Tootill

Construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, podul impresionează prin arcul său din bazalt întunecat, care se oglindește în apele lacului artificial Rakotzsee. În zilele fără vânt, reflexia completează forma construcției, creând iluzia unui cerc perfect.

Fenomenul nu poate fi admirat însă în orice moment. Vântul, ploaia sau modificările nivelului apei pot distorsiona imaginea, motiv pentru care fotografii preferă zilele liniștite, când suprafața lacului devine o adevărată oglindă.

Podul reflectat în apă Foto: Pexels

Legenda Podului Diavolului

Spre deosebire de podurile obișnuite, Rakotzbrücke a fost construit în primul rând ca element decorativ al unei grădini romantice, nu pentru a facilita circulația.

Istoria sa este legată de Friedrich Hermann Rötschke, proprietarul domeniului Kromlau, care, începând din 1844, a transformat zona într-un parc spectaculos, cu lacuri, alei și formațiuni artificiale din piatră.

Construcția podului ar fi început în jurul anului 1860, folosind bazalt adus inclusiv din carierele din Elveția saxonă și Boemia.

Numele de „Podul Diavolului” provine dintr-o legendă potrivit căreia un constructor ar fi cerut ajutorul diavolului pentru a finaliza o lucrare imposibilă, promițându-i în schimb sufletul primei ființe care va traversa podul, potrivit Turisti per Caso.

Când poate fi vizitat podul spectaculos

Podul se află în Parcul de Rododendroni Kromlau, renumit pentru peisajele sale spectaculoase.

Traversarea podului este interzisă, deoarece monumentul istoric a fost restaurat și este protejat. Turiștii îl pot admira de pe aleile amenajate în jurul lacului.

Pentru a surprinde celebra imagine circulară, vizitatorii sunt sfătuiți să aleagă o zi fără vânt și să caute unghiul potrivit de pe mal, astfel încât arcul de piatră și reflexia sa să formeze un cerc aproape perfect.