 Un pod ascuns într-o pădure din Germania atrage turiști din întreaga lume. Secretul cercului perfect | adevarul.ro
search
Duminică, 1 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Un pod ascuns într-o pădure din Germania atrage turiști din întreaga lume. Secretul cercului perfect

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un pod de piatră ascuns într-o pădure din Europa atrage turiști și fotografi datorită unui efect vizual spectaculos. Atunci când se reflectă în apa liniștită a unui lac, construcția formează un cerc aproape perfect, creând un peisaj care pare desprins din basme.

Este vorba despre Rakotzbrücke, cunoscut și sub numele de Podul Diavolului, situat în Parcul Kromlau, din landul Saxonia, în estul Germaniei, aproape de granița cu Polonia.

Podul spectaculos care formează un cerc perfect atunci când se reflectă în apă
Podul spectaculos care formează un cerc perfect atunci când se reflectă în apă Foto: X/Anne Tootill

Construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, podul impresionează prin arcul său din bazalt întunecat, care se oglindește în apele lacului artificial Rakotzsee. În zilele fără vânt, reflexia completează forma construcției, creând iluzia unui cerc perfect.

Fenomenul nu poate fi admirat însă în orice moment. Vântul, ploaia sau modificările nivelului apei pot distorsiona imaginea, motiv pentru care fotografii preferă zilele liniștite, când suprafața lacului devine o adevărată oglindă.

Podul reflectat în apă
Podul reflectat în apă Foto: Pexels

Legenda Podului Diavolului

Spre deosebire de podurile obișnuite, Rakotzbrücke a fost construit în primul rând ca element decorativ al unei grădini romantice, nu pentru a facilita circulația.

Istoria sa este legată de Friedrich Hermann Rötschke, proprietarul domeniului Kromlau, care, începând din 1844, a transformat zona într-un parc spectaculos, cu lacuri, alei și formațiuni artificiale din piatră.

Construcția podului ar fi început în jurul anului 1860, folosind bazalt adus inclusiv din carierele din Elveția saxonă și Boemia.

Numele de „Podul Diavolului” provine dintr-o legendă potrivit căreia un constructor ar fi cerut ajutorul diavolului pentru a finaliza o lucrare imposibilă, promițându-i în schimb sufletul primei ființe care va traversa podul,  potrivit  Turisti per Caso.

Când poate fi vizitat podul spectaculos

Podul se află în Parcul de Rododendroni Kromlau, renumit pentru peisajele sale spectaculoase.

Traversarea podului este interzisă, deoarece monumentul istoric a fost restaurat și este protejat. Turiștii îl pot admira de pe aleile amenajate în jurul lacului.

Pentru a surprinde celebra imagine circulară, vizitatorii sunt sfătuiți să aleagă o zi fără vânt și să caute unghiul potrivit de pe mal, astfel încât arcul de piatră și reflexia sa să formeze un cerc aproape perfect.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
VIDEO | Povestea primei ferme de măgărițe din România înființată de un deputat PSD. Cu cât se vinde un litru din laptele considerat elixir pentru bolile de plămâni
gandul.ro
image
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
mediafax.ro
image
France Football a publicat rezultatul complet al votului FANATIK pentru Balonul de Aur! Pe cine a ales Emanuel Roșu în top 10 și ce țări nu i-au dat niciun punct lui Harry Kane
fanatik.ro
image
Ministrul Muncii a făcut anunțul despre indexarea pensiilor și ajutoarele pentru pensionari: „Nu vreau să vând iluzii”
libertatea.ro
image
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate: ”În sfârșit”. Reacția soției
digisport.ro
image
Scandalul de la Teatrul Național ia amploare! Mihai Călin, acuzații dure la adresa lui Felix Alexa: „Toxic și narcisist”
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Judeţul în care ninge fără oprire de ieri. Meteorologii avertizează că vremea se va înrăutăţi
observatornews.ro
image
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
cancan.ro
image
De ce au scăzut pensiile celor cu grupe la recalculare? Expert: Noua lege a comis o eroare fundamentală
newsweek.ro
image
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
„I-am zis să nu vină la Craiova!“. Tatăl lui Răzvan Sava rupe tăcerea despre situația fiului său la Universitatea: adevărul despre cele 2,5 milioane de euro. Exclusiv
fanatik.ro
image
Alertă de atac terorist la Moscova. Americanii i-au informat pe ruși că este vizat un palat imperial, la câteva zile după acuzațiile la adresa lui Zelenski VIDEO
ziare.com
image
ADIO! La 31 de ani, s-a retras din națională, enervat de decizia selecționerului: ”Șoc”
digisport.ro
image
Motivul pentru care alegerile din SUA au loc mereu în zilele de marți. Este o tradiție veche de peste un secol
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul Monicăi Anghel de la munte. E amplasat într-un loc idilic, în mijlocul naturii. Artista l-a cumpărat cu fonduri europene. Este de vis! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Românii vor putea plăti cu cardul și în caz de blackout. Va fi introdus un sistem offline
mediaflux.ro
image
Sfâșietor! Tragedia din SUA a făcut-o pe Elizabeth Omoregie să dezvăluie trauma din copilărie și să strige: „Gata cu tăcerea!”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Heidi Klum a dat clasă tuturor și de Halloween 2026. Costumul în care abia putea fi recunoscută a avut un detaliu foarte personal
actualitate.net
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei
click.ro
image
Horoscop noiembrie 2026. Taurii își întâlnesc marea dragoste, Săgetătorii află informații neașteptate, Capricornii și-ar putea găsi un loc de muncă mai bun
click.ro
image
Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Regina Suditha a Thailandei și Regina Buthanului Casa Regală din Bhutan 2 jpg
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii
okmagazine.ro
Brooklyn Rolph a descoperit un vârf de suliță al nativilor americani în largul coastei Virginiei în timp ce căuta dinți de rechin
În căutarea dinților de rechin, o studentă a descoperit un vârf de suliță vechi de peste 3.000 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în trei săptămâni și jumătate: „Am plecat de la S, am ajuns la L și înapoi la S”. Cum a reușit?
image
CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei

OK! Magazine

image
O iubire NU chiar inocentă! Ea avea 7 ani, el 17, iar acum sunt soț și soție și au trei copii