Un sat din România primește 6 milioane de euro pentru un pod pietonal suspendat la 200 de metri înălțime

Un sat din România primește 6 milioane de euro pentru construirea unui pod pietonal spectaculos, suspendat la aproape 200 de metri deasupra unei văi, cu o lungime de peste 600 de metri. Autoritățile locale speră că proiectul va aduce turiști și va revitaliza economia comunei.

Comuna Parva din județul Bistrița-Năsăud pariază totul pe o investiție spectaculoasă de 6 milioane de euro pentru a ieși din anonimat și a stopa declinul economic. Autoritățile locale au demarat proiectul unui pod suspendat uriaș care va traversa Valea Rebrei la o înălțime amețitoare, cu scopul de a transforma fosta localitate minieră într-o destinație turistică de top la nivel internațional, scrie Ziarul Financiar.

O construcție de proporții gigantice deasupra Văii Rebrei

Structura planificată va avea o lungime de aproximativ 620 de metri și va face legătura între doi versanți, fiind suspendată la aproape 200 de metri deasupra solului. Potrivit datelor tehnice, această realizare ar urma să devină cel mai înalt pod pietonal de acest tip din Europa.

Finanțarea pentru acest obiectiv ambițios este asigurată prin ADR Nord-Vest, proiectul fiind considerat o gură de oxigen pentru o zonă care se confruntă cu lipsa locurilor de muncă.

Primarul localității, Ioan Strugari, a explicat că această investiție nu este un simplu moft, ci o necesitate strategică pentru supraviețuirea comunității. Edilul a descris realitatea dură a zonei, punctând declinul început după prăbușirea industriei extractive. „Am fost o localitate minieră, acum este moartă din punct de vedere economic. Minele s-au închis până în anul 2000, iar foarte mulți oameni au plecat la muncă în străinătate”, a declarat acesta.

Speranțe pentru viitorul comunității din Parva

În prezent, turismul în Parva este la un nivel incipient, cu doar cinci pensiuni active și un flux anual de aproximativ 1.000 de vizitatori. Totuși, poziționarea comunei ca punct de acces către Parcul Național Munții Rodnei reprezintă un avantaj competitiv pe care autoritățile vor să îl exploateze prin acest pod-record.

Planul este ca noua atracție să genereze un efect în lanț: mai mulți turiști vor atrage investiții în unități de cazare, vor crea noi locuri de muncă și vor aduce venituri suplimentare la bugetul local. Pentru Parva, transformarea dintr-un sat minier uitat de timp într-un magnet pentru amatorii de adrenalină rămâne singura soluție viabilă de dezvoltare pe termen lung.