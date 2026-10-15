Podul dintre China și Coreea de Nord, deschis după ani de amânări. Temeri privind ocolirea sancțiunilor

Coreea de Nord a deschis un nou pod care face legătura cu lumea exterioară. Este vorba despre o șosea cu patru benzi care leagă Coreea de Nord de aliatul său apropiat și principalul partener comercial, China, inaugurarea sa de joi marcând o nouă apropiere de Beijing, deși experții își exprimă îngrijorarea că acesta ar putea facilita eludarea sancțiunilor internaționale impuse programului nuclear ilegal al Phenianului.

Podul dintre China și Coreea de Nord, deschis după ani de amânări. Foto: Profimedia

Noul pod peste râul Yalu, care leagă orașul chinez Dandong de Sinuiju, în Coreea de Nord, a fost deschis joi, 15 octombrie 2026, după ani de amânări, relatează CNN. Inaugurarea marchează un nou pas în apropierea dintre Phenian și Beijing, principalul său partener comercial.

Podul are patru benzi de circulație și o lungime de aproape două mile. Potrivit relatării CNN, la ceremonia de inaugurare au participat camioane împodobite cu drapele naționale, care au traversat râul. Imagini din satelit realizate la începutul lunii arătaseră deja vehicule pe noua legătură rutieră.

Finalizat în 2014, nefolosit ani la rând

Construcția podului a fost finalizată în 2014, însă acesta a rămas neutilizat deoarece drumurile de legătură și facilitățile de frontieră de pe partea nord-coreeană nu erau terminate, potrivit CNN.

Până acum, principala traversare era vechiul Pod al Prieteniei chino-coreene, tot în Dandong. Acesta are o singură bandă rutieră, astfel încât vehiculele pot circula doar într-un sens la un moment dat. Zona Dandong–Sinuiju ar concentra aproximativ 70% din comerțul bilateral.

Imagini din satelit de la începutul acestei luni au surprins vehicule pe podul care leagă Dandong de Sinuiju — orașe responsabile pentru aproximativ 70% din comerțul bilateral —, iar joi a avut loc o ceremonie de inaugurare la care camioane împodobite cu steaguri naționale au traversat râul.

Apropiere diplomatică și riscuri privind sancțiunile

Deschiderea vine într-o perioadă de îmbunătățire a relațiilor dintre cele două state. CNN menționează redeschiderea unei conexiuni feroviare în martie și vizita liderului chinez Xi Jinping la Phenian, în iunie, pentru un summit cu Kim Jong Un. În interpretarea analiștilor citați de publicație, întâlnirea a sugerat o refacere a legăturilor, după o perioadă de distanțare în care Coreea de Nord s-a apropiat de Rusia.

Noua rută ridică însă și întrebări privind aplicarea sancțiunilor impuse Phenianului pentru programul său nuclear. Unii analiști se tem că noua infrastructură va ajuta cea mai sancționată țară din lume să ocolească interdicțiile privind exporturile de materii prime și alte bunuri.