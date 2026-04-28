Video Japonia testează roboți umanoizi pe Aeroportul Haneda: soluție pentru lipsa de personal

Pe fondul unei crize tot mai severe de forță de muncă și al unui val record de turiști, Japonia a început testarea roboților umanoizi pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Tokyo.

Japan Airlines a demarat un program pilot la aeroportul Haneda din Tokyo, unde roboți umanoizi vor fi folosiți pentru manipularea bagajelor și a mărfurilor, într-o încercare de a compensa lipsa tot mai acută de personal și creșterea fluxului de pasageri.

Inițiativa, dezvoltată împreună cu Japan Airlines GMO Internet Group, urmează să fie testată începând din luna mai, iar perioada de experimentare este prevăzută până în 2028.

Scopul declarat este reducerea presiunii asupra angajaților umani, în condițiile în care aeroportul Haneda gestionează anual peste 60 de milioane de pasageri, potrivit theguardian.

Roboții, fabricați de compania chineză Unitree, au o înălțime de aproximativ 130 de centimetri și sunt capabili să transporte bagaje și să opereze pe platforma aeroportului.

Într-o demonstrație publică, unul dintre aceștia a fost surprins împingând marfă către o bandă transportoare și interacționând gestual cu personalul.

Reprezentanții Japan Airlines susțin că utilizarea acestor tehnologii va reduce semnificativ efortul fizic al angajaților, însă au precizat că activitățile critice, precum siguranța operațiunilor, vor rămâne în responsabilitatea oamenilor.

„Deși aeroporturile par foarte automatizate, în realitate operațiunile din spate depind în continuare masiv de forță de muncă umană”, a declarat Tomohiro Uchida, președintele GMO AI and Robotics.

Decizia vine pe fondul unei crize demografice tot mai accentuate în Japonia, unde populația îmbătrânită și scăderea natalității generează un deficit sever de forță de muncă.

În paralel, țara înregistrează un număr record de turiști, peste 7 milioane de vizitatori doar în primele două luni ale anului 2026.

Potrivit estimărilor oficiale, Japonia ar putea avea nevoie de peste 6,5 milioane de lucrători străini până în 2040 pentru a-și susține obiectivele economice, în condițiile în care presiunile politice privind imigrația rămân ridicate.