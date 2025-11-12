Un film porno a fost difuzat din greșeală pe un feribot pe care erau și copii. Reacția companiei

O companie de transport maritim și-a cerut scuze după ce mai mulți copii au început să „țipe” atunci când pe una dintre navele sale, care făcea o cursă din Franța spre Sussex, a fost difuzat din greșeală un film pornografic.

DFDS a transmis că este „foarte regretabil” incidentul, petrecut la bordul feribotului care plecase din portul Dieppe, Franța, către Newhaven.

Compania a precizat că un „film pentru adulți” a fost difuzat din greșeală pe un televizor din salonul navei, unde pasagerii urmăreau Marele Premiu de Formula 1. Din cauza erorii, mai mulți copii au fost expuși la ceea ce un pasager a descris drept „pornografie hardcore”, relatează The Guardian.

Un purtător de cuvânt a explicat că incidentul s-a petrecut în timpul unei întârzieri, când nava fusese trimisă înapoi spre Franța din cauza unei defecțiuni tehnice în portul Newhaven.

Un grup de pasageri a cerut să poată urmări cursa de Formula 1 la televizor în salonul navei, iar filmul a început imediat după terminarea cursei.

DFDS a declarat că echipajul nu știa că urma să fie difuzat filmul și a adăugat: „De îndată ce echipajul a fost informat despre conținut, canalul a fost schimbat imediat.”

Compania a anunțat că postul respectiv a fost eliminat din lista canalelor disponibile la bord: „Așa ceva nu se va mai întâmpla. Ne pare foarte rău pentru supărarea și furia perfect de înțeles pe care le-a provocat incidentul.”

„Deodată, copiii au fugit țipând din zona cu fotolii. Câțiva părinți au ieșit și i-au cerut angajatului de acolo să oprească televizorul, spunând: «Este pornografie hardcore pe TV». Eu nu am văzut imaginile, dar se auzea clar”, a relatat un pasager.

Acesta a adăugat că un membru al echipajului a oprit televizorul: „A fost ceva haotic. Nu știu cum a ajuns acel film să fie difuzat. Totul a fost o încurcătură cu traversarea, iar oamenii erau foarte nemulțumiți.”