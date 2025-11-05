Franța suspendă platforma Shein după scandalul păpușilor sexuale cu chipuri de copii. „Am mobilizat toate serviciile statului în această problemă”

Guvernul francez a anunțat miercuri, 5 noiembrie, că suspendă platforma Shein, în urma scandalului vânzării de către gigantul vânzărilor online a unor păpuşi sexuale copii.

Suspendarea va avea loc „pe timpul necesar ca platforma să demonstreze puterilor publice că toate conţinuturile sale sunt în conformitate cu legile şi reglementările noastre”, anunţă Ministerul Econimiei şi Finaţelor.

„Un prim bilanţ de etapă urmează să fie făcut de către miniştri în următiarele 48 de ore”, precizează Bercy.

„Vom fi foarte atenţi şi am mobilizat toate serviciile statului în această problemă”, a dat asigurări într-o sesiune de interpelare a Guvernului în Senat ministrul Comerţului Serge Papin.

Anunțul vine la câteva ore după deschiderea primul magazin fizic din lume al Shein în Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), la Paris și la câteva zile după un scandal al vânzării unor păpuşi sexuale copii.

Parchetul Parisului, sesizat de către Represiunea fraudelor, a încredinţat o anchetă Oficiliului Minorilor. Shein, cu sediul în Singapore, este o marcă de haine şi accesorii simbol al fast-fashion.

Shein este acuzată de condiții de muncă precare pentru subcontractanți, lipsă de transparență privind lanțul de aprovizionare, modelul economic, rezultatele financiare și guvernanța.

De asemenea, compania nu respectă normele europene: 94% dintre produsele marilor platforme asiatice nu se conformează legislației UE, iar 68% sunt considerate periculoase.

În Franța, Shein a fost amendată în 2025 cu 150 de milioane de euro pentru nerespectarea legislației privind cookie-urile, 40 de milioane pentru promoții false și informații înșelătoare și 1 milion pentru nedeclararea microfibrelor de plastic în produse.

UE a acuzat compania de reduceri false și informații înșelătoare privind durabilitatea produselor, iar asociațiile de consumatori au depus plângeri pentru practici comerciale litigioase, precum mențiunea „stoc redus” fără dovezi.

În ce privește scandalul „păpuşilor sexuale”, întreprinderea invocă o „defecţiune” şi cere să se facă distincţia între marca Shein, al cărei model de producţie „la cerere” îl laudă, şi „piaţa” sa, pe care acţionează ca intermediar între cumpărători şi vânzători.

În privinţa acuzaţiilor cu privire la mediu, Shein estimează că modelul său reduce „risipa materialului şi sticurilor nevândute”.

Ea dă totodată asigurări că a implementat un „Cod de Consuită conform Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM)”, susţine preşedintele executiv al întreprinderii.

Ea declară că acţionează „în mod constructiv” împreună cu autorităţile europene „pentru a-şi demonstra angajamentul de a respecta legile şi reglementările”.