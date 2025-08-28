Scandal în Italia. Premierul Giorgia Meloni, printre victimele unui site porno care a distribuit imagini deepfake cu femei celebre

Un site pornografic italian a publicat imagini trucate cu femei celebre, inclusiv cu premierul Giorgia Meloni, stârnind un val de indignare. Aproximativ 4.000 de femei cunoscute au fost identificate drept victime ale acestui tip de conținut deepfake.

Scandalul stârnit de site-ul pornografic Phica, care a publicat imagini trucate cu femei celebre din Italia, printre care premierul Giorgia Meloni și lidera opoziției Elly Schlein, a reaprins dezbaterea despre misoginia online și violența de gen. Politicieni, activiști și opinia publică cer măsuri ferme, iar o petiție a adunat deja peste 150.000 de semnături pentru închiderea platformei, informază The Guardian.

„Phica”, un site activ de aproape 20 de ani

Platforma Phica a fost lansată în 2005 și, de-a lungul anilor, a acumulat peste 700.000 de abonați. Numele său este un joc de cuvinte pentru un termen vulgar italian care desemnează organele genitale feminine.

Deși funcționa de aproape două decenii fără mari controverse publice, site-ul a intrat în atenția presei și a autorităților după ce mai multe femei din politica italiană au descoperit fotografii cu ele au fost trucate și distribuite în spațiul online. Una dintre victimele site-ului este chiat premierul Italiei, Giorgia Meloni.

Imaginile, adunate din rețele sociale sau din apariții publice, au fost modificate digital pentru a mări anumite părți ale corpului sau pentru a plasa femeile în ipostaze sexuale explicite. Ele au fost publicate în așa-numita „secțiune VIP” și însoțite de comentarii sexiste și violente.

Aproximativ 4.000 de femei cunoscute apar pe site

Potrivit jurnaliștilor italieni, au fost identificate aproximativ 4.000 de femei celebre care sunt victime ale acestui tip de conținut deepfake.

Printre ele se numără premierul Giorgia Meloni, sora sa Arianna Meloni, lidera Partidului Democrat Elly Schlein, dar și figuri din cultura populară, precum actrița și regizoarea Paola Cortellesi sau influencerița Chiara Ferragni.

Deși Giorgia Meloni nu a comentat public cazul, indignarea a fost uriașă, presa vorbind chiar despre un nou „#MeToo italian”.

Reacţii vehemente

Primele reacții ferme au venit din partea femeilor din Partidul Democrat. Valeria Campagna a anunțat că a depus plângere și a transmis un mesaj pe Facebook, semnalând pericolul pe care îl reprezintă acest fenomen.

„Nu doar fotografii în costum de baie, ci momente din viața mea publică și privată. Sub ele se aflau comentarii sexiste, vulgare și violente. Nu pot rămâne tăcută, pentru că această poveste nu este doar despre mine. Este despre noi toți. Este despre dreptul nostru de a fi liberi, respectați și de a trăi fără teamă”, afirmă Valeria Campagna.

Mesajul ei a fost urmat de luări de poziție din partea colegelor de partid Alessia Morani, Alessandra Moretti și Lia Quartapelle.

„Aceste site-uri trebuie închise și interzise. Ajunge!”, a spus Alessia Morani, în timp ce Lia Quartapelle a explicat că decizia de a depune plângere are o semnificație colectivă: „Am decis să ripostez nu numai pentru mine, ci mai ales pentru toate celelalte femei care au fost victime ale acestei violențe”.

Deși primele reacții au venit din partea opoziției de centru-stânga, și femeile din zona conservatoare au fost vizate. Printre acestea, Alessandra Mussolini, nepoata dictatorului Benito Mussolini, și Daniela Santanchè, actualul ministru al Turismului.

Astfel, scandalul a depășit granițele politicii de stânga sau de dreapta și a arătat că misoginia online afectează femei din toate taberele și domeniile.

Peste 150.000 de semnături pentru închiderea site-ului

Indignarea a depășit sfera politică și a mobilizat societatea civilă. Mary Galati, o femeie din Palermo, a inițiat o petiție pe platforma Change.org cerând închiderea site-ului. Petiția a strâns deja peste 150.000 de semnături.

Mary Galati a dezvăluit că încă din 2023 a depus plângeri împotriva platformei, după ce a descoperit că imaginea ei fusese folosită fără consimțământ. Totuși, autoritățile nu au acționat decât acum, când cazul a explodat mediatic.

Italia se confruntă cu un adevărat val de misoginie

Scandalul „Phica” scoate la suprafață o problemă mult mai profundă. Un studiu al Universității din Milano din 2019 arăta că 20% dintre femeile italiene au fost victime ale distribuirii neconsensuale de fotografii intime.

În iulie 2024, Senatul italian a adoptat un proiect de lege prin care introduce pentru prima dată o definiție juridică a femicidului și a înăsprit pedepsele pentru hărțuire, violență sexuală și „pornografie de răzbunare”.

Cu toate acestea, experții spun că fenomenul deepfake, care devine tot mai sofisticat odată cu progresul tehnologiei AI, cere noi instrumente legale și tehnologice pentru a fi combătut.

Scandalul a ajuns și în cea mai înaltă instituție legislativă din Italia, Ignazio La Russa, președintele Senatului, a transmiţând, la rândul său, un mesaj ferm.

„Este o chestiune foarte gravă, care stârnește o profundă indignare, și sper că autoritățile competente vor identifica în curând persoanele responsabile”, a spus acesta.

Între timp, poliția a anunțat că investighează cazul, iar mai mulți parlamentari au cerut închiderea imediată a site-ului.