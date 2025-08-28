search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Scandal în Italia. Premierul Giorgia Meloni, printre victimele unui site porno care a distribuit imagini deepfake cu femei celebre

0
0
Publicat:

Un site pornografic italian a publicat imagini trucate cu femei celebre, inclusiv cu premierul Giorgia Meloni, stârnind un val de indignare. Aproximativ 4.000 de femei cunoscute au fost identificate drept victime ale acestui tip de conținut deepfake.

Premierul Giorgia Meloni, victima unui site porno care foloseşte imagini trucate. FOTO: Facebook
Premierul Giorgia Meloni, victima unui site porno care foloseşte imagini trucate. FOTO: Facebook

Scandalul stârnit de site-ul pornografic Phica, care a publicat imagini trucate cu femei celebre din Italia, printre care premierul Giorgia Meloni și lidera opoziției Elly Schlein, a reaprins dezbaterea despre misoginia online și violența de gen. Politicieni, activiști și opinia publică cer măsuri ferme, iar o petiție a adunat deja peste 150.000 de semnături pentru închiderea platformei, informază The Guardian.

„Phica”, un site activ de aproape 20 de ani

Platforma Phica a fost lansată în 2005 și, de-a lungul anilor, a acumulat peste 700.000 de abonați. Numele său este un joc de cuvinte pentru un termen vulgar italian care desemnează organele genitale feminine.

Deși funcționa de aproape două decenii fără mari controverse publice, site-ul a intrat în atenția presei și a autorităților după ce mai multe femei din politica italiană au descoperit fotografii cu ele au fost trucate și distribuite în spațiul online. Una dintre victimele site-ului este chiat premierul Italiei, Giorgia Meloni.

Imaginile, adunate din rețele sociale sau din apariții publice, au fost modificate digital pentru a mări anumite părți ale corpului sau pentru a plasa femeile în ipostaze sexuale explicite. Ele au fost publicate în așa-numita „secțiune VIP” și însoțite de comentarii sexiste și violente.

Aproximativ 4.000 de femei cunoscute apar pe site

Potrivit jurnaliștilor italieni, au fost identificate aproximativ 4.000 de femei celebre care sunt victime ale acestui tip de conținut deepfake.

Printre ele se numără premierul Giorgia Meloni, sora sa Arianna Meloni, lidera Partidului Democrat Elly Schlein, dar și figuri din cultura populară, precum actrița și regizoarea Paola Cortellesi sau influencerița Chiara Ferragni.

Deși Giorgia Meloni nu a comentat public cazul, indignarea a fost uriașă, presa vorbind chiar despre un nou „#MeToo italian”.

Reacţii vehemente

Primele reacții ferme au venit din partea femeilor din Partidul Democrat. Valeria Campagna a anunțat că a depus plângere și a transmis un mesaj pe Facebook, semnalând pericolul pe care îl reprezintă acest fenomen.

„Nu doar fotografii în costum de baie, ci momente din viața mea publică și privată. Sub ele se aflau comentarii sexiste, vulgare și violente. Nu pot rămâne tăcută, pentru că această poveste nu este doar despre mine. Este despre noi toți. Este despre dreptul nostru de a fi liberi, respectați și de a trăi fără teamă”, afirmă Valeria Campagna.

Citește și: Miley Cyrus şi Kristen Stewart, noile victime ale hackerilor: poze nud cu vedetele au fost furate şi publicate pe un site pentru adulţi

Mesajul ei a fost urmat de luări de poziție din partea colegelor de partid Alessia Morani, Alessandra Moretti și Lia Quartapelle.

„Aceste site-uri trebuie închise și interzise. Ajunge!”, a spus Alessia Morani, în timp ce Lia Quartapelle  a explicat că decizia de a depune plângere are o semnificație colectivă: „Am decis să ripostez nu numai pentru mine, ci mai ales pentru toate celelalte femei care au fost victime ale acestei violențe”.

Deși primele reacții au venit din partea opoziției de centru-stânga, și femeile din zona conservatoare au fost vizate. Printre acestea, Alessandra Mussolini, nepoata dictatorului Benito Mussolini, și Daniela Santanchè, actualul ministru al Turismului.

Astfel, scandalul a depășit granițele politicii de stânga sau de dreapta și a arătat că misoginia online afectează femei din toate taberele și domeniile.

Peste 150.000 de semnături pentru închiderea site-ului

Indignarea a depășit sfera politică și a mobilizat societatea civilă. Mary Galati, o femeie din Palermo, a inițiat o petiție pe platforma Change.org cerând închiderea site-ului. Petiția a strâns deja peste 150.000 de semnături.

Mary Galati a dezvăluit că încă din 2023 a depus plângeri împotriva platformei, după ce a descoperit că imaginea ei fusese folosită fără consimțământ. Totuși, autoritățile nu au acționat decât acum, când cazul a explodat mediatic.

Italia se confruntă cu un adevărat val de misoginie

Scandalul „Phica” scoate la suprafață o problemă mult mai profundă. Un studiu al Universității din Milano din 2019 arăta că 20% dintre femeile italiene au fost victime ale distribuirii neconsensuale de fotografii intime.

În iulie 2024, Senatul italian a adoptat un proiect de lege prin care introduce pentru prima dată o definiție juridică a femicidului și a înăsprit pedepsele pentru hărțuire, violență sexuală și „pornografie de răzbunare”.

Cu toate acestea, experții spun că fenomenul deepfake,  care devine tot mai sofisticat odată cu progresul tehnologiei AI, cere noi instrumente legale și tehnologice pentru a fi combătut.

Scandalul a ajuns și în cea mai înaltă instituție legislativă din Italia, Ignazio La Russa, președintele Senatului, a transmiţând, la rândul său, un mesaj ferm.

„Este o chestiune foarte gravă, care stârnește o profundă indignare, și sper că autoritățile competente vor identifica în curând persoanele responsabile”, a spus acesta.

Între timp, poliția a anunțat că investighează cazul, iar mai mulți parlamentari au cerut închiderea imediată a site-ului.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
gandul.ro
image
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
mediafax.ro
image
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă
fanatik.ro
image
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
libertatea.ro
image
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Elena Udrea, departe de Adrian Alexandrov. Unde a apărut fostul ministru, aștepta de ani buni să facă asta
playtech.ro
image
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Neverosimil: Gigi Becali a spus cum s-ar fi făcut transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe calea ferată! Un bărbat și o femeie au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren, în Satu Mare
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
ANAF nu mai are milă de Klaus Iohannis. E somat să predea cheile casei din Sibiu și să plătească aproape 1 milion de euro
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Statuia lui Traian în fața amfiteatrului din Parcul Arheologic Xanten (© Hartmann Linge / Wikimedia Commons)
Câteva lucruri mai puțin cunoscute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!