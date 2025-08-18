80% din angajații unei companii de software, concediați pentru că s-au opus implementării AI

80% din angajații unei companii de software au fost concediați după ce s-au opus implementării Inteligenței Artificiale în cadrul companiei, scrie presa internațională, adăugând că eforturile implementării au costat 20% din salariile aflate în plată.

CEO-ul IgniteTech, Eric Vaughan, a înlocuit 80% din personal în perioada 2023-2024 pentru a impune adoptarea inteligenței artificiale după rezistență internă și sabotaj, în special din partea echipelor tehnice.

Decizia, bazată pe cifrele privind numărul de angajați, a fost determinată de rezistența la adoptarea inteligenței artificiale în cadrul companiei. Potrivit lui Vaughan, schimbarea opiniilor angajaților s-a dovedit mai dificilă decât adăugarea de noi competențe.

Directorul general a descris tranziția ca fiind un pas „extrem de dificil”, dar necesar. În 2023 și începutul anului 2024, IgniteTech a înlocuit sute de angajați, restructurând compania pentru a se concentra în întregime pe inteligența artificială. Fiecare zi de luni devenea „Lunea Inteligenței Artificiale”, angajații fiind limitați la sarcini legate de inteligența artificială în toate departamentele, inclusiv vânzări și marketing.

Recalificarea în masă a costat 20% din salariile companiei

Această inițiativă de recalificare în masă a consumat 20% din salariile companiei. Cu toate acestea, a eșuat din cauza rezistenței semnificative și chiar a sabotajului din partea angajaților. În mod surprinzător, personalul tehnic, nu cel din marketing sau vânzări, a manifestat cea mai mare rezistență.

Vaughan, însă, credea că încrederea în potențialul transformator al inteligenței artificiale era cheia succesului. Când angajații nu adoptau noua mentalitate, erau concediați. Directorul general a subliniat că „nu poți obliga oamenii să se schimbe, mai ales dacă nu cred”. În cele din urmă, IgniteTech a lansat o nouă inițiativă de angajare pentru „Specialiști în Inovație în Inteligență Artificială”, ceea ce a dus la o reorganizare completă a companiei sub conducerea lui Thibault Bridel-Bertomeu, noul director executiv al inteligenței artificiale.

Rezultatele transformării au fost substanțiale. Până la sfârșitul anului 2024, IgniteTech lansase două soluții de inteligență artificială în curs de brevetare, inclusiv Eloquens AI, o platformă de automatizare a e-mailurilor bazată pe inteligență artificială. Din punct de vedere financiar, compania a rămas puternică, înregistrând un EBITDA de aproape 75% și finalizând o achiziție majoră a Khoros. Vaughan a menționat capacitatea companiei de a construi produse gata de utilizare în doar patru zile, un ritm pe care l-a considerat „de neconceput” sub modelul anterior.

Și alte companii au adoptat strategia

Dezbaterea privind strategiile de adoptare a inteligenței artificiale se extinde dincolo de IgniteTech. Joshua Wöhle, CEO al firmei de training în domeniul inteligenței artificiale Mindstone, a observat o rezistență similară și a susținut că recalificarea angajaților existenți poate fi mai eficientă decât concedierile masive. Firma sa instruiește lunar sute de lucrători la companii precum Lufthansa și Hyatt, unde a spus că o abordare „punând oamenii pe primul loc”, axată pe augmentarea forței de muncă mai degrabă decât pe automatizare, dă rezultate mai bune.

În mod similar, Klarna, o firmă de tipul „cumpără acum, plătește mai târziu”, a redus personalul de asistență clienți prin intermediul inteligenței artificiale, dar a reangajat mulți dintre ei pentru roluri noi, potrivit unui reprezentant al companiei. Între timp, Ikea a subliniat abordarea sa față de inteligența artificială ca fiind una de îmbunătățire, nu de înlocuire. Wöhle a subliniat, de asemenea, problema „băiatului care a strigat lupul” din sectorul tehnologic, unde promisiunile eșuate din trecut privind tehnologii revoluționare - cum ar fi NFT-urile și blockchain-ul - au dus la scepticism în rândul lucrătorilor.

În cele din urmă, experiența lui Vaughan evidențiază tensiunea dintre urgența tehnologică și schimbarea organizațională. Investițiile în IA nu sunt suficiente fără o aliniere culturală. „Aceasta nu este o schimbare tehnologică”, a spus el. „Este o schimbare culturală și o schimbare de business.” Deși abordarea sa poate să nu fie scalabilă pentru fiecare companie, accentul pus pe credință și acceptare oferă o lecție clară: adoptarea AI necesită mai mult decât instrumente - necesită transformare.

Un amplu raport WRITER din 2025 privind adoptarea inteligenței artificiale la nivel de societate, a constatat că unul din trei angajați a „sabotat activ” eforturile companiei sale în domeniul inteligenței artificiale, cu rate mai mari în rândul lucrătorilor din generația milenială și Z. Lucrătorii au invocat adesea temerile legate de pierderea locului de muncă sau frustrarea față de instrumentele de inteligență artificială funcționale defectuoase ca motive pentru rezistență, potrivit Fortune.