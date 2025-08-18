search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

80% din angajații unei companii de software, concediați pentru că s-au opus implementării AI

0
0
Publicat:

80% din angajații unei companii de software au fost concediați după ce s-au opus implementării Inteligenței Artificiale în cadrul companiei, scrie presa internațională, adăugând că eforturile implementării au costat 20% din salariile aflate în plată.

Robot umanoid care atinge o hologramă, sugerând inteligența artificială
80% din angajații unei companiiau fost concediați pentru că s-au opus implementării AI

CEO-ul IgniteTech, Eric Vaughan, a înlocuit 80% din personal în perioada 2023-2024 pentru a impune adoptarea inteligenței artificiale după rezistență internă și sabotaj, în special din partea echipelor tehnice.

Decizia, bazată pe cifrele privind numărul de angajați, a fost determinată de rezistența la adoptarea inteligenței artificiale în cadrul companiei. Potrivit lui Vaughan, schimbarea opiniilor angajaților s-a dovedit mai dificilă decât adăugarea de noi competențe.

Directorul general a descris tranziția ca fiind un pas „extrem de dificil”, dar necesar. În 2023 și începutul anului 2024, IgniteTech a înlocuit sute de angajați, restructurând compania pentru a se concentra în întregime pe inteligența artificială. Fiecare zi de luni devenea „Lunea Inteligenței Artificiale”, angajații fiind limitați la sarcini legate de inteligența artificială în toate departamentele, inclusiv vânzări și marketing.

Recalificarea în masă a costat 20% din salariile companiei

Această inițiativă de recalificare în masă a consumat 20% din salariile companiei. Cu toate acestea, a eșuat din cauza rezistenței semnificative și chiar a sabotajului din partea angajaților. În mod surprinzător, personalul tehnic, nu cel din marketing sau vânzări, a manifestat cea mai mare rezistență.

Vaughan, însă, credea că încrederea în potențialul transformator al inteligenței artificiale era cheia succesului. Când angajații nu adoptau noua mentalitate, erau concediați. Directorul general a subliniat că „nu poți obliga oamenii să se schimbe, mai ales dacă nu cred”. În cele din urmă, IgniteTech a lansat o nouă inițiativă de angajare pentru „Specialiști în Inovație în Inteligență Artificială”, ceea ce a dus la o reorganizare completă a companiei sub conducerea lui Thibault Bridel-Bertomeu, noul director executiv al inteligenței artificiale.

Rezultatele transformării au fost substanțiale. Până la sfârșitul anului 2024, IgniteTech lansase două soluții de inteligență artificială în curs de brevetare, inclusiv Eloquens AI, o platformă de automatizare a e-mailurilor bazată pe inteligență artificială. Din punct de vedere financiar, compania a rămas puternică, înregistrând un EBITDA de aproape 75% și finalizând o achiziție majoră a Khoros. Vaughan a menționat capacitatea companiei de a construi produse gata de utilizare în doar patru zile, un ritm pe care l-a considerat „de neconceput” sub modelul anterior.

Și alte companii au adoptat strategia

Dezbaterea privind strategiile de adoptare a inteligenței artificiale se extinde dincolo de IgniteTech. Joshua Wöhle, CEO al firmei de training în domeniul inteligenței artificiale Mindstone, a observat o rezistență similară și a susținut că recalificarea angajaților existenți poate fi mai eficientă decât concedierile masive. Firma sa instruiește lunar sute de lucrători la companii precum Lufthansa și Hyatt, unde a spus că o abordare „punând oamenii pe primul loc”, axată pe augmentarea forței de muncă mai degrabă decât pe automatizare, dă rezultate mai bune.

În mod similar, Klarna, o firmă de tipul „cumpără acum, plătește mai târziu”, a redus personalul de asistență clienți prin intermediul inteligenței artificiale, dar a reangajat mulți dintre ei pentru roluri noi, potrivit unui reprezentant al companiei. Între timp, Ikea a subliniat abordarea sa față de inteligența artificială ca fiind una de îmbunătățire, nu de înlocuire. Wöhle a subliniat, de asemenea, problema „băiatului care a strigat lupul” din sectorul tehnologic, unde promisiunile eșuate din trecut privind tehnologii revoluționare - cum ar fi NFT-urile și blockchain-ul - au dus la scepticism în rândul lucrătorilor.

În cele din urmă, experiența lui Vaughan evidențiază tensiunea dintre urgența tehnologică și schimbarea organizațională. Investițiile în IA nu sunt suficiente fără o aliniere culturală. „Aceasta nu este o schimbare tehnologică”, a spus el. „Este o schimbare culturală și o schimbare de business.”  Deși abordarea sa poate să nu fie scalabilă pentru fiecare companie, accentul pus pe credință și acceptare oferă o lecție clară: adoptarea AI necesită mai mult decât instrumente - necesită transformare.

Un amplu raport WRITER din 2025 privind adoptarea inteligenței artificiale la nivel de societate, a constatat că unul din trei angajați a „sabotat activ” eforturile companiei sale în domeniul inteligenței artificiale, cu rate mai mari în rândul lucrătorilor din generația milenială și Z. Lucrătorii au invocat adesea temerile legate de pierderea locului de muncă sau frustrarea față de instrumentele de inteligență artificială funcționale defectuoase ca motive pentru rezistență, potrivit Fortune.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
mediafax.ro
image
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
digisport.ro
image
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Decizie privind seniorii cu pensie peste 3.000 de lei. Vor fi afectați de această schimbare fiscală
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?