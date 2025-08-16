search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Care ar fi fost meniul prânzului anulat de la întâlnirea lui Trump cu Putin. Documente secrete ale summitului, uitate la hotel din Alaska

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Documente guvernamentale ale SUA, lăsate din greșeală într-un hotel din Alaska, au dezvăluit detalii secrete și sensibile despre summitul dintre Trump și Putin, inclusiv locațiile întâlnirilor, numerele de telefon ale oficialilor și meniul care ar fi urmat să-i fie servit președintelui rus. 

Ce documente au fost găsite în imprimanta hotelului din Alaska / Sursa foto: NPR.org
Ce documente au fost găsite în imprimanta hotelului din Alaska / Sursa foto: NPR.org

Documentele strict-secrete au fost uitate într-o cameră de hotel. Cum au fost descoperite

Documente cu marcaje ale Departamentului de Stat al SUA, descoperite vineri dimineața în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii anterior nedivulgate și potențial sensibile despre întâlnirile din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir V. Putin, desfășurate la Anchorage, potrivit NPR.org.

Opt pagini, care par să fi fost întocmite de personal american și uitate din greșeală, prezentau locațiile exacte și orele întâlnirilor summitului, precum și numerele de telefon ale angajaților guvernamentali americani.

În jurul orei 9 dimineața, vineri, trei oaspeți ai Hotel Captain Cook, un hotel de patru stele aflat la 20 de minute de Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, unde s-au întâlnit liderii SUA și Rusia, au găsit documentele lăsate într-una dintre imprimantele publice ale hotelului. NPR a revizuit fotografii ale documentelor realizate de unul dintre oaspeți, pe care NPR a acceptat să nu-l identifice, deoarece acesta a declarat că se teme de represalii. 

Documentele indică faptul că Trump urma să-i ofere lui Putin un cadou ceremonial

Prima pagină a pachetului tipărit dezvăluia secvența întâlnirilor pentru 15 august, inclusiv numele exacte ale sălilor din baza militară unde urmau să aibă loc, și indica intenția lui Trump de a-i oferi lui Putin un cadou ceremonial.

„POTUS către președintele Putin”, se menționează în document: „Statuetă birou cu vultur american”.

Casa Albă a încercat să minimalizeze incidentul de securitate

Sâmbătă, secretarul adjunct de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a minimalizat documentele, descriindu-le drept „un meniu de prânz de mai multe pagini” și a sugerat că lăsarea informațiilor într-o imprimantă publică nu constituie o breșă de securitate. Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Paginile 2–5 ale documentelor listau numele și numerele de telefon ale trei membri ai personalului american, precum și numele a 13 lideri de stat americani și ruși. Lista includea pronunțarea fonetică a numelor tuturor bărbaților ruși așteptați la summit, inclusiv „Domnul Președinte POO-tihn”.

Prânz „în onoarea Excelenței Sale Vladimir Putin”. Diagrama locurilor de la masă

Paginile 6 și 7 descriau modul în care urma să fie servit prânzul la summit și pentru cine. Un meniu inclus în documente indica faptul că prânzul urma să fie organizat „în onoarea Excelenței Sale Vladimir Putin”.

O diagramă a locurilor arăta că Putin și Trump urmau să stea față în față în timpul prânzului. Trump urma să fie înconjurat de șase oficiali: secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles la dreapta sa, și secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick și trimisul special pentru misiuni de pace Steve Witkoff la stânga. Putin urma să stea imediat lângă ministrul său de externe, Sergey Lavrov, și consilierul pentru politica externă al președintelui, Yuri Ushakov.

Prânzul anulat ar fi urmat să fie o masă simpă: salată, file de vită și crème brûlée

În timpul summitului de vineri, prânzul a fost aparent anulat. Totuși, documentele arătau că acesta urma să fie o masă simplă, în trei feluri: după o salată verde, liderii mondiali urmau să servească file de vită și halibut Olympia, iar pentru desert ar fi fost servit crème brûlée.

Jon Michaels, profesor de drept la UCLA, care predă despre securitatea națională, a declarat că documentele găsite în imprimanta hotelului din Alaska dezvăluie o lipsă de judecată profesională în pregătirea unei întâlniri de mare importanță.

„Mi se pare o dovadă suplimentară a neglijenței și incompetenței administrației. Pur și simplu nu lași lucruri în imprimante. E atât de simplu”, a spus Michaels.

Documentele tipărite reprezintă cel mai recent exemplu dintr-o serie de breșe de securitate comise de oficialii administrației Trump. La începutul acestei săptămâni, membri ai unui grup de chat al forțelor de ordine, inclusiv membri ai U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), au adăugat o persoană aleatorie într-o conversație despre căutarea unui condamnat pentru tentativă de crimă. În martie, lideri de securitate națională ai SUA au inclus accidental un jurnalist într-un grup de chat despre lovituri militare iminent în Yemen. 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
O lună magică și abundență financiară. Trei zodii cu noroc triplu în AUGUST
gandul.ro
image
Prima reacție a lui Putin după întâlnirea avută cu Trump: 'Vizita a fost utilă și oportună'
mediafax.ro
image
Epava unuia dintre cele mai căutate avioane din istorie, găsită cu ajutorul Google Earth. Cine este pilotul care susține că a rezolvat misterul vechi de 88 de ani
fanatik.ro
image
Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul divorțului verii din România!
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
observatornews.ro
image
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Când este obligatorie taxa pe clădiri. Tot ce trebuie să știe românii despre impozitele locale și majorări
playtech.ro
image
A mers într-un magazin și ”s-a pierdut” timp de 2 ore. Ce diagnostic crunt a primit o femeie după această întâmplare bizară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ: Alertă de listeria în supermarketuri! 2 MORȚI după ce au consumat brânzeturi
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Reguli privind trotinetele electrice. Toți șoferii și pietonii trebuie să le știe
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică? jpeg
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!