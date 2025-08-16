Care ar fi fost meniul prânzului anulat de la întâlnirea lui Trump cu Putin. Documente secrete ale summitului, uitate la hotel din Alaska

Documente guvernamentale ale SUA, lăsate din greșeală într-un hotel din Alaska, au dezvăluit detalii secrete și sensibile despre summitul dintre Trump și Putin, inclusiv locațiile întâlnirilor, numerele de telefon ale oficialilor și meniul care ar fi urmat să-i fie servit președintelui rus.

Documentele strict-secrete au fost uitate într-o cameră de hotel. Cum au fost descoperite

Documente cu marcaje ale Departamentului de Stat al SUA, descoperite vineri dimineața în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii anterior nedivulgate și potențial sensibile despre întâlnirile din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir V. Putin, desfășurate la Anchorage, potrivit NPR.org.

Opt pagini, care par să fi fost întocmite de personal american și uitate din greșeală, prezentau locațiile exacte și orele întâlnirilor summitului, precum și numerele de telefon ale angajaților guvernamentali americani.

În jurul orei 9 dimineața, vineri, trei oaspeți ai Hotel Captain Cook, un hotel de patru stele aflat la 20 de minute de Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage, unde s-au întâlnit liderii SUA și Rusia, au găsit documentele lăsate într-una dintre imprimantele publice ale hotelului. NPR a revizuit fotografii ale documentelor realizate de unul dintre oaspeți, pe care NPR a acceptat să nu-l identifice, deoarece acesta a declarat că se teme de represalii.

Documentele indică faptul că Trump urma să-i ofere lui Putin un cadou ceremonial

Prima pagină a pachetului tipărit dezvăluia secvența întâlnirilor pentru 15 august, inclusiv numele exacte ale sălilor din baza militară unde urmau să aibă loc, și indica intenția lui Trump de a-i oferi lui Putin un cadou ceremonial.

„POTUS către președintele Putin”, se menționează în document: „Statuetă birou cu vultur american”.

Casa Albă a încercat să minimalizeze incidentul de securitate

Sâmbătă, secretarul adjunct de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a minimalizat documentele, descriindu-le drept „un meniu de prânz de mai multe pagini” și a sugerat că lăsarea informațiilor într-o imprimantă publică nu constituie o breșă de securitate. Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Paginile 2–5 ale documentelor listau numele și numerele de telefon ale trei membri ai personalului american, precum și numele a 13 lideri de stat americani și ruși. Lista includea pronunțarea fonetică a numelor tuturor bărbaților ruși așteptați la summit, inclusiv „Domnul Președinte POO-tihn”.

Prânz „în onoarea Excelenței Sale Vladimir Putin”. Diagrama locurilor de la masă

Paginile 6 și 7 descriau modul în care urma să fie servit prânzul la summit și pentru cine. Un meniu inclus în documente indica faptul că prânzul urma să fie organizat „în onoarea Excelenței Sale Vladimir Putin”.

O diagramă a locurilor arăta că Putin și Trump urmau să stea față în față în timpul prânzului. Trump urma să fie înconjurat de șase oficiali: secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles la dreapta sa, și secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick și trimisul special pentru misiuni de pace Steve Witkoff la stânga. Putin urma să stea imediat lângă ministrul său de externe, Sergey Lavrov, și consilierul pentru politica externă al președintelui, Yuri Ushakov.

Prânzul anulat ar fi urmat să fie o masă simpă: salată, file de vită și crème brûlée

În timpul summitului de vineri, prânzul a fost aparent anulat. Totuși, documentele arătau că acesta urma să fie o masă simplă, în trei feluri: după o salată verde, liderii mondiali urmau să servească file de vită și halibut Olympia, iar pentru desert ar fi fost servit crème brûlée.

Jon Michaels, profesor de drept la UCLA, care predă despre securitatea națională, a declarat că documentele găsite în imprimanta hotelului din Alaska dezvăluie o lipsă de judecată profesională în pregătirea unei întâlniri de mare importanță.

„Mi se pare o dovadă suplimentară a neglijenței și incompetenței administrației. Pur și simplu nu lași lucruri în imprimante. E atât de simplu”, a spus Michaels.

Documentele tipărite reprezintă cel mai recent exemplu dintr-o serie de breșe de securitate comise de oficialii administrației Trump. La începutul acestei săptămâni, membri ai unui grup de chat al forțelor de ordine, inclusiv membri ai U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), au adăugat o persoană aleatorie într-o conversație despre căutarea unui condamnat pentru tentativă de crimă. În martie, lideri de securitate națională ai SUA au inclus accidental un jurnalist într-un grup de chat despre lovituri militare iminent în Yemen.