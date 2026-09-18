Un „Dom de Fier” pentru Europa: Propunerea premierului ceh Andrej Babiš

Premierul Cehiei, Andrej Babiš, a propus joi, 17 septembrie, crearea unui sistem european de apărare antirachetă inspirat de „Domul de Fier” al Israelului. Sistemul ar urma să poarte numele „Euro Patriot”.

Andrej Babis Foto: EPA-EFE

„Trebuie să învățăm din războiul din Ucraina și să căutăm soluții, în special în domeniul apărării împotriva rachetelor balistice”, a spus Andrej Babis în deschiderea Summitului de Apărare de la Praga, un forum de experți și politicieni care se desfășoară anual în capitala cehă, scrie Agerpres.

Propunerea vine în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei, care includ rachete Iskander și Kinzhal, dificil de interceptat.

Babis consideră că propunerea sa este fezabilă, la fel cum a fost și proiectul Airbus, unde „prin unirea capacităților lor în 1970, țările europene au demonstrat ce puteau realiza dacă ambițiile sunt combinate cu angajamente pe termen lung”.

În opinia premierului ceh, un magnat agroindustrial, „Euro Patriot” ar întări contribuția europeană la NATO și ar sprijini companiile militare aliate fără ca aceasta să însemne o concurență directă cu SUA.

Domul de Fier este un sistem israelian mobil de apărare antiaeriană, capabil să funcționeze în orice condiții meteorologice, dezvoltat de Rafael Advanced Defense Systems și Israel Aerospace Industries.

Iron Dome Foto: Wikipedia

Sistemul este conceput pentru a intercepta și distruge rachete cu rază scurtă de acțiune și obuze de artilerie lansate de la distanțe cuprinse între 4 și 70 de kilometri și a căror traiectorie ar urma să le ducă spre zone populate din Israel.

SUA au contribuit cu 1,6 miliarde de dolari la sistemul Domul de Fier între 2011 și 2021, iar în 2022 Congresul a aprobat încă 1 miliard de dolari.

Sistemul a devenit operațional în 2011 și a interceptat peste 1.200 de rachete până în 2014. În 2026, Israelul a trimis baterii ale sistemului și personal în Emiratele Arabe Unite, potrivit ambasadorului american Mike Huckabee.

Polonia lucrează la propriul „Dom de Fier”

Polonia a prezentat pentru prima dată un proiect de sistem de apărare antiaeriană, un fel de „Dom de Fier la scară redusă", conceput pentru a contracara dronele și rachetele de croazieră, cu care polonezii s-ar putea confrunta, sub formă de atacuri masive, în cazul unei agresiuni din partea Rusiei.

MBDA și institutul militar polonez WITU au prezentat un nou sistem de apărare antiaeriană destinat combaterii dronelor și rachetelor de croazieră.

Sistemul dispune de 32 de rachete, iar MBDA furnizează capetele de ghidare în infraroșu și sistemul de direcționare. Tehnologia este deja utilizată pe racheta CMI, integrată în sistemul Raven, folosit în Ucraina.

Aceasta reunește diverse mijloace de apărare antiaeriană, inclusiv stații radar.

Se poate presupune, așadar, că datele despre țintă, culese de un anumit radar, vor fi transmise prin sistemul C2 Zenit către instalația de lansare, de unde vor ajunge la racheta antiaeriană propriu-zisă, pentru corectarea traiectoriei și direcționarea către zona vizată, urmând ca, la apropierea de țintă, racheta să o localizeze autonom cu ajutorul capului de ghidare în infraroșu.