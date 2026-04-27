Israelul a plasat pentru prima dată sistemul "Iron Dome" în afara granițelor sale. "Cupola de Fier" protejează pentru prima dată cerul unei țări arabe

Pe fondul războiului cu Iranul, Israelul a desfășurat pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite sistemul de apărare antiaeriană „Iron Dome“ (Cupola de Fier) pentru a contracara atacurile cu rachete și drone. De asemenea, au fost trimiși în țara arabă militari israelieni pentru a asigura întreținerea bateriei. Este prima dată când acest sistem este utilizat în afara teritoriului Israelului și al Statelor Unite.

Potrivit publicației Axios, care citează oficiali israelieni și americani, decizia a fost luată chiar de premierul israelian Benjamin Netanyahu, în urma unei discuții cu președintele Emiratelor, șeicul Mohammed bin Zayed.

De la declanșarea războiului, Israelul și Emiratele Arabe Unite și-au consolidat semnificativ coordonarea în domeniile militar și politic.

Ministerul Apărării din Emirate afirmă că, de la începutul conflictului, Iranul a lansat pe teritoriul acestei țări aproximativ 550 de rachete balistice și de croazieră, precum și peste 2.200 de drone. Majoritatea acestora au fost interceptate, însă unele au lovit ținte militare și civile.

Prezența militarilor israelieni pe pământ arab este însă considerată un gest politic sensibil pentru regiune. Cu toate acestea, oficiali din Emirate subliniază că războiul cu Iranul a schimbat percepțiile publice, iar orice formă de asistență pentru protejarea țării este privită cu ochi buni.

Israelul și Emiratele Arabe Unite și-au normalizat relațiile în anul 2020. Deși au existat periodic neînțelegeri, mai ales în privința situației din Fâșia Gaza, parteneriatul dintre cele două state se află în prezent la cel mai înalt nivel din istoria lor.