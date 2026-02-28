Un cap de porc și un afiș antisemit, legate de poarta casei primarului din Nisa: „Tot ceea ce am combătut mereu, bate acum la ușa mea”

Un incident grav a avut loc sâmbătă, la domiciliul primarului orașului Nisa, Christian Estrosi. Un cap de porc a fost descoperit la poarta locuinței edilului, fiind însoțit de un afiș cu caracter antisemit care îl înfățișa pe acesta cu o Stea a lui David pe frunte.

Potrivit Parchetului, a fost deschisă o anchetă pentru „amenințări și insulte la adresa unei persoane care deține autoritatea publică” și pentru „incitare la ură și violență pe motive religioase”.

Procurorul public, Damien Martinelli, a precizat că autoritățile tratează cazul cu maximă seriozitate, scrie le monde.

Afișul, intitulat „Nikaïa!”, prezenta chipul primarului asociat cu simbolul iudaismului, într-un context considerat de anchetatori drept ofensator și instigator la ură.

Christian Estrosi, membru al partidului Horizons și candidat pentru un nou mandat la alegerile municipale programate în 15 și 22 martie, a publicat pe rețeaua de socializare X o fotografie cu obiectele lăsate în fața casei sale.

„Tot ceea ce am combătut mereu în orașul meu bate acum la ușa mea. Abject”, a transmis edilul.

Principalul său contracandidat, deputatul Éric Ciotti, i-a transmis un mesaj public de susținere. Într-un comunicat, acesta a condamnat „un atac grav la adresa demnității umane și un atac direct împotriva valorilor fundamentale ale Republicii”, asigurându-l pe primar și familia sa de „sprijin deplin și complet în această încercare”.

Potrivit sursei citate, incidentul are loc într-un context tensionat, marcat de poziționările ferme ale lui Christian Estrosi după atacul lansat de mișcarea islamistă palestiniană Hamas împotriva Israelului, la 7 octombrie 2023.

În semn de solidaritate cu statul israelian, primarul a arborat steaguri ale Israelului pe fațada primăriei din Nisa, decizie contestată ulterior în instanță. În iunie anul trecut, o hotărâre a instanței administrative l-a obligat să le îndepărteze.

Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea persoanelor responsabile de acest act, calificat drept unul cu potențial de a alimenta tensiunile și discursul urii.