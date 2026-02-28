Rusia condamnă atacurile SUA și Israelului și avertizează cu privire la o catastrofă „radiologică” în Iran

Ministerul rus de Externe a denunțat sâmbătă atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, calificându-le drept „un act de agresiune armată pregătit dinainte și neprovocat împotriva unui stat suveran și independent membru al ONU”.

Într-un comunicat publicat pe Telegram, Moscova a solicitat încetarea imediată a campaniei militare și revenirea la calea diplomatică, avertizând asupra riscului unei „catastrofe umanitare, economice și posibil radiologice” în Orientul Mijlociu.

Rusia acuză Washingtonul și Tel Aviv-ul că „se ascund în spatele preocupărilor legate de programul nuclear iranian”, urmărind, de fapt, schimbarea regimului de la Teheran. Ministerul rus de Externe a subliniat că bombardarea unor instalații nucleare controlate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) este „inacceptabilă” și reprezintă o amenințare serioasă la adresa stabilității regionale.

Într-o convorbire telefonică organizată la cererea Iranului, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a condamnat atacurile în discuția cu omologul său iranian, Abbas Araghchi. „Partea iraniană și-a exprimat sincera recunoștință pentru sprijinul continuu și neclintit acordat de Federația Rusă”, a adăugat Ministerul rus.

Rusia a avertizat că aceste acțiuni militare riscă să arunce Orientul Mijlociu „în abisurile unei escaladări necontrolate” și că intenția reală a agresorilor este „distrugerea ordinii constituționale și a guvernului unui stat care le este indezirabil și care a refuzat să se supună dictatului forței și hegemonismului”.

Ministerul rus de Externe a mai subliniat că loviturile au avut loc în timpul procesului de negocieri cu Iranul, menit „să garanteze normalizarea pe termen lung” a relațiilor cu Republica Islamică. Moscova s-a declarat pregătită să medieze o soluție pașnică, punând responsabilitatea pentru escaladarea conflictului asupra Statelor Unite și Israelului.

Rosatom: Centralele nucleare din Iran trebuie să fie protejate „în orice circumstanțe”

Compania nucleară de stat rusă Rosatom a anunțat că a evacuat 94 de persoane din Iran, în timp ce personalul său rămâne la centrala nucleară de la Bushehr, singura operațională din țară.

Conform declarațiilor CEO-ului Rosatom, Alexei Likhachev, au fost evacuați copiii angajaților, precum și personalul neesențial și oricine a dorit să părăsească Iranul. „Monitorizăm constant situația și evaluăm riscurile. Dacă va fi necesar, se vor lua măsuri suplimentare în cooperare cu Ministerul de Externe pentru a asigura siguranța angajaților noștri”, a declarat Likhachev.

Deși Likhachev nu a oferit detalii suplimentare despre situația concretă de la Bushehr, el a subliniat că facilitățile nucleare „nu trebuie să fie o țintă sub nicio circumstanță”.

Centrala nucleară de la Bushehr, construită cu sprijinul Rusiei, reprezintă singura unitate nucleară funcțională din Iran și joacă un rol strategic în sectorul energetic iranian.