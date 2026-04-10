Video Un bielorus care lupta de partea Rusiei, salvat de militarii ucraineni și cărat 10 km în spate. Rănit de o mină în timp ce voia să se predea

Un cetățean bielorus care lupta în armata Rusia a fost capturat de militarii Ucraina, după ce a încercat să se predea, însă a fost rănit grav de o mină în drum spre pozițiile ucrainene, notează publicația focus.ua.

Potrivit Brigăzii 47 Mecanizate „Magura”, bărbatul a decis să capituleze voluntar, însă, în timp ce se apropia de liniile forțelor ucrainene, a călcat pe o mină și a fost rănit.

Militarul le-a povestit ucrainenilor că semnase un contract în Rusia și a urmat aproximativ 20 de zile de instruire, fiind inițial repartizat ca genist, iar ulterior ca operator de drone. La un moment dat, acesta a decis să renunțe la luptă și să se predea.

După explozie, bărbatul a cerut ajutor, fiind observat de soldații ucraineni. Aceștia i-au acordat primul ajutor, iar unul dintre militari l-a transportat în spate pe o distanță de aproximativ 10 kilometri, traversând o zonă periculoasă.

Un luptător din Brigada 47 „Lyut” a explicat că gestul a fost motivat și de posibilitatea ca prizonierul să fie ulterior folosit într-un schimb de prizonieri pentru recuperarea unui militar ucrainean capturat.

Ultimele schimburi de prizonieri între Ucraina și Rusia au avut loc la începutul lunii martie. Pe 6 martie, 300 de militari și doi civili s-au întors acasă, majoritatea fiind ținuți în captivitate mai bine de un an. Cu o zi înainte, aproximativ 200 de soldați ucraineni au fost eliberați în cadrul unei alte operațiuni confirmate de președintele Volodimir Zelenski.

De asemenea, în urma unor negocieri desfășurate la Abu Dhabi, delegațiile Statele Unite ale Americii, Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, potrivit emisarului american Steve Witkoff, acesta fiind primul acord de acest tip din ultimele cinci luni.