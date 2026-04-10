Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Ucraina ar fi folosit un tanc Leopard în rol de lunetist pentru a distruge un tanc rus

Război în Ucraina
Un tanc Leopard 2A6 operat de armata ucraineană ar fi distrus un tanc rus T-72B3 într-o confruntare frontală la 5,5 kilometri, depășind cu mult distanțele tipice de angajament între tancuri, potrivit Army Recognition.

Militari ucraineni din brigada 33 operează un tanc Leopard FOTO Profimedia

Dacă va fi confirmată, această lovitură ar fi printre cele mai lungi lovituri confirmate între tancuri, demonstrând o precizie remarcabilă a focului și controlului în condiții de luptă. O astfel de realizare evidențiază raza extinsă și letalitatea blindajelor furnizate de Occident în Ucraina, cu potențialul de a schimba așteptările privind distanțele de angajament și supraviețuirea în războiul cu blindate.

Extinderea orizonturilor războiului cu tancuri 

Angajamentul raportat semnalează o capacitate tot mai mare de a lovi adversarii înainte ca aceștia să poată riposta eficient, schimbând atât calculul tactic, cât și riscul pe câmpul de luptă.

Tancul Leopard 2A6 al armatei ucrainene, echipat cu un tun lis 120 mm L/55, demonstrează puterea de foc occidentală și capacitatea de luptă pe distanțe lungi în timpul operațiunilor de luptă.

La începutul lunii aprilie 2026, forțele ucrainene ar fi folosit tancul Leopard 2A6 fabricat în Germania pentru a lovi un T-72B3 rus în condiții neprecizate.

Afirmația este semnificativă deoarece ar demonstra abilitatea echipajelor ucrainene de a valorifica puterea de foc și sistemele de țintire NATO la distanțe mult peste zonele standard de angajament.

O lovitură reușită la 5,5 km necesită probabil un țintă staționară sau în mișcare lentă, un echipaj foarte experimentat și coordonat și posibil suport de țintire extern, cum ar fi observația cu ajutorul dronelor, pe care Ucraina o folosește frecvent pentru a îmbunătăți conștientizarea situației de pe câmpul de luptă și corecția focului.

Integrarea sistemelor conectate și a dronelor crește precizia și raza loviturilor

Geometria loviturii este critică. O distrugere frontală la această distanță ar presupune cel mai probabil lovirea unei zone vulnerabile  și nu penetrarea celor mai puternic blindate secțiuni. Ținta ar fi putut fi, de asemenea, afectată, dezorientată sau fără blindaj reactiv eficient în momentul impactului.

Dacă va fi confirmată, această lovitură nu va rescrie doctrina războiului de tancuri, dar va ilustra limitele maxime ale performanței Leopardurilor 2A6 ucrainene, combinând puterea de foc occidentală avansată, muniția modernă și integrarea tot mai sofisticată pe câmpul de luptă.

Incidentul evidențiază, de asemenea, rolul tot mai mare al dronelor în țintire și al sistemelor de luptă conectate în extinderea razei de angajament în conflictul din Ucraina.

Condițiile reale de pe câmpul de luptă rămân esențiale

Din perspectiva analizei de specialitate, deși tancurile Leopard 2A6 ucrainene oferă un avantaj calitativ în ceea ce privește puterea de foc și capacitatea de țintire, eficiența în condiții reale rămâne limitată de fizică, factori de mediu și condiții tactice.

Până când datele vizuale sau senzoriale vor confirma lovitura, raportul despre o distrugere frontală la 5,5 km trebuie tratat ca fiind neconfirmat și potențial excepțional, mai degrabă decât ca un reper operațional nou.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la Summitul Melaniei Trump
gandul.ro
image
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, „uitat” de FRF? Situație surprinzătoare după decesul legendarului tehnician
fanatik.ro
image
Călin Georgescu și Horațiu Potra vor fi judecați chiar și fără declarațiile anulate în dosarul loviturii de stat. Instanța: „Excluderea unor probe nu echivalează cu nulitatea rechizitoriului”
libertatea.ro
image
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Locul din România unde zăpada are aproape 2 metri. Când se încălzeşte vremea
observatornews.ro
image
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
cancan.ro
image
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
newsweek.ro
image
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
prosport.ro
image
Reduceri masive în Bulgaria pentru români. Cât ajunge un sejur acum pe litoralul vecin pentru o familie de doi adulţi şi un copil
playtech.ro
image
O nouă sărbătoare legală, discutată în Parlament. Ar urma să fie zi liberă pentru angajați
fanatik.ro
image
De ce devin unii soți tot mai morocănoși după 50 de ani. Ce este "sindromul bărbatului nefericit"
ziare.com
image
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
Cum s-au prăbușit profețiile liderilor AUR. Cazurile Dungaciu și Peiu – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Vinerea Mare 2026. Zi de doliu și post negru. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 10 aprilie. Scorpionii au parte de o supriză uriașă, iar Racii elimină stresul
click.ro
image
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
click.ro
image
Emma Zeicescu și Claudiu Popa încheie o relație de 13 ani: „Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Charles al II lea al Angliei foto profimedia 0431988007 jpg
Simbol suprem al virilității, primul Rege din istorie care a folosit prezervativul a avut cel puțin 14 copii ilegitimi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
