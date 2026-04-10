Sirenele au răsunat la Kiev după anunțul de pace al lui Putin. Ucraina privește cu scepticism armistițiul de Paște

Alertele de raid aerian au fost declanșate chiar la scurt timp după comunicarea Kremlinului privind armistițiul de Paște. Drone au fost observate deasupra capitalei, alimentând temerile că inițiativa ar putea fi similară armistițiului eșuat de anul trecut.

Armistițiul prevede încetarea focului începând de sâmbătă, ora 16:00, până la finalul zilei de duminică. Cu toate acestea, reacțiile din Ucraina indică un nivel ridicat de scepticism.

La doar câteva minute după anunț, sirenele au început să răsune la Kiev, iar drone au fost observate deasupra capitalei, alimentând temerile că inițiativa ar putea fi doar o pauză temporară, similară armistițiului eșuat de anul trecut, relatează Kyiv Post.

Elhan Nuriiev, reprezentant al Uniunii Ofițerilor din Ucraina, a declarat pentru Kyiv Post că, în momentul în care informația despre armistițiu era difuzată, alertele de raid aerian erau deja active. Acesta a descris gestul Kremlinului drept unul „umanitar” doar în aparență, subliniind că atacurile continuă.

„Să vedem”, a spus Elhan Nuriiev, cu câteva ore înainte ca presupusa încetare a focului să intre în vigoare.

Anterior, pe 30 martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski propusese un armistițiu de Paștele ortodox, declarând că Ucraina este deschisă oricărei forme de încetare a focului, fie totală, fie limitată la infrastructura energetică, cu condiția să nu fie afectate „demnitatea și suveranitatea” țării.

Propunerea a fost respinsă a doua zi de Kremlin. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a susținut că inițiativa nu era „clar formulată” și a reiterat că Rusia urmărește o „pace durabilă”, nu o încetare temporară a ostilităților.

În opinia lui Nuriiev, anunțul lui Putin nu reprezintă un armistițiu autentic, ci mai degrabă o pauză strategică. Acesta consideră că Moscova încearcă să se poziționeze pe același plan cu Washingtonul, în contextul recentelor evoluții din Orientul Mijlociu.

„Este un efort de a pune Rusia pe picior de egalitate cu SUA. Nu este altceva decât o manevră de PR”, a afirmat oficialul ucrainean.

Declarația Kremlinului menționează că „ostilitățile vor înceta pe toate direcțiile” în perioada stabilită, însă subliniază că trupele ruse trebuie să rămână pregătite pentru a răspunde „provocărilor” sau „acțiunilor agresive” din partea adversarului.

La rândul său, Zelenski a declarat joi că recentele evoluții din Orientul Mijlociu ar putea deschide o oportunitate limitată pentru Ucraina. Deși a rămas rezervat în privința șanselor reale de progres, liderul de la Kiev a vorbit despre o „mică fereastră diplomatică” și o „undă de speranță”.

Experiențele anterioare arată că astfel de armistiții sunt frecvent încălcate înainte de a produce efecte reale.