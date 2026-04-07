Ucraina ar putea să utilizeze o nouă armă care paralizează infrastructura fără a provoca explozii și fără distrugeri vizibile

Potrivit publicației Defense Express, forțele ucrainene ar fi început să utilizeze un nou tip de armament capabil să paralizeze sistemele energetice, fără a le distruge fizic. Un scenariu care, dacă se confirmă, ar marca o schimbare majoră de strategie.

Panică în rândul trupelor ruse: apar „bombele cu grafit”

În regiunea Donețk, aflată parțial sub ocupație rusă, au apărut deja primele reacții. Militarii ruși susțin că, în cursul serii precedente, Ucraina ar fi folosit drone echipate cu așa-numite „bombe cu grafit”. Ca dovadă, au fost distribuite imagini cu muniții de formă neobișnuită.

Potrivit relatărilor din presa rusă, aceste dispozitive ar acționa prin provocarea unor scurtcircuite în masă, blocând complet funcționarea rețelelor electrice.

Cum funcționează arma care oprește curentul, dar nu distruge clădiri

Experții explică faptul că o „bombă cu grafit” este, de regulă, o muniție aeriană de tip cluster, care eliberează zeci de submuniții conținând filamente fine de grafit.

Efectul este unul subtil, dar devastator: aceste filamente creează scurtcircuite în instalațiile electrice, scoțând din funcțiune echipamentele fără a provoca explozii sau distrugeri vizibile. Cu alte cuvinte, infrastructura poate fi neutralizată fără ca orașele să fie rase de pe fața pământului și fără victime civile.

O tehnologie veche, readusă în prim-plan

Departe de a fi o noutate absolută, această tehnologie a mai fost folosită cu eficiență în trecut. În timpul conflictului din Războiul din Golf, forțele coaliției au utilizat astfel de arme în Irak, reușind să scoată din funcțiune până la 85% din sistemul energetic al țării.

Rezultatul: o paralizare rapidă a infrastructurii critice, fără distrugeri masive de suprafață.

Semne de întrebare: armă nouă sau interpretări grăbite?

Analiza resturilor surprinse în imagini a dus la ipoteza că dronele ucrainene de tip FP-1 sau FP-2, dezvoltate de compania Fire Point, ar fi fost echipate cu un nou tip de focoase.

Totuși, nu există deocamdată o confirmare oficială privind utilizarea unor astfel de muniții. Specialiștii avertizează că unele dintre elementele observate ar putea fi, în realitate, simple componente ale dronelor, interpretate greșit.

Lovituri în lanț asupra țintelor ruse

În paralel, Ucraina își continuă ofensiva asupra obiectivelor strategice ruse. Dronele ucrainene au lovit recent fregata Amiral Grigorovici în portul Novorossisk, precum și platforma de foraj offshore Sivash.

Nava, una dintre piesele importante ale flotei ruse, este capabilă să lanseze rachete de croazieră Kalibr — arme utilizate frecvent în atacurile asupra orașelor ucrainene. Fregata face parte din clasa Burevestnik.