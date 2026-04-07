Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Ucraina ar putea să utilizeze o nouă armă care paralizează infrastructura fără a provoca explozii și fără distrugeri vizibile

Război în Ucraina
Potrivit publicației Defense Express, forțele ucrainene ar fi început să utilizeze un nou tip de armament capabil să paralizeze sistemele energetice, fără a le distruge fizic. Un scenariu care, dacă se confirmă, ar marca o schimbare majoră de strategie.

Bombă ucraineană cu grafit/FOTO:X

Panică în rândul trupelor ruse: apar „bombele cu grafit”

În regiunea Donețk, aflată parțial sub ocupație rusă, au apărut deja primele reacții. Militarii ruși susțin că, în cursul serii precedente, Ucraina ar fi folosit drone echipate cu așa-numite „bombe cu grafit”. Ca dovadă, au fost distribuite imagini cu muniții de formă neobișnuită.

Potrivit relatărilor din presa rusă, aceste dispozitive ar acționa prin provocarea unor scurtcircuite în masă, blocând complet funcționarea rețelelor electrice.

Cum funcționează arma care oprește curentul, dar nu distruge clădiri

Experții explică faptul că o „bombă cu grafit” este, de regulă, o muniție aeriană de tip cluster, care eliberează zeci de submuniții conținând filamente fine de grafit.

Efectul este unul subtil, dar devastator: aceste filamente creează scurtcircuite în instalațiile electrice, scoțând din funcțiune echipamentele fără a provoca explozii sau distrugeri vizibile. Cu alte cuvinte, infrastructura poate fi neutralizată fără ca orașele să fie rase de pe fața pământului și fără victime civile.

O tehnologie veche, readusă în prim-plan

Departe de a fi o noutate absolută, această tehnologie a mai fost folosită cu eficiență în trecut. În timpul conflictului din Războiul din Golf, forțele coaliției au utilizat astfel de arme în Irak, reușind să scoată din funcțiune până la 85% din sistemul energetic al țării.

Rezultatul: o paralizare rapidă a infrastructurii critice, fără distrugeri masive de suprafață.

Semne de întrebare: armă nouă sau interpretări grăbite?

Analiza resturilor surprinse în imagini a dus la ipoteza că dronele ucrainene de tip FP-1 sau FP-2, dezvoltate de compania Fire Point, ar fi fost echipate cu un nou tip de focoase.

Totuși, nu există deocamdată o confirmare oficială privind utilizarea unor astfel de muniții. Specialiștii avertizează că unele dintre elementele observate ar putea fi, în realitate, simple componente ale dronelor, interpretate greșit.

Lovituri în lanț asupra țintelor ruse

În paralel, Ucraina își continuă ofensiva asupra obiectivelor strategice ruse. Dronele ucrainene au lovit recent fregata Amiral Grigorovici în portul Novorossisk, precum și platforma de foraj offshore Sivash.

Nava, una dintre piesele importante ale flotei ruse, este capabilă să lanseze rachete de croazieră Kalibr — arme utilizate frecvent în atacurile asupra orașelor ucrainene. Fregata face parte din clasa Burevestnik.

Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
digi24.ro
image
Mircea Lucescu a murit. Portretul omului care și-a dedicat întreaga viață fotbalului
stirileprotv.ro
image
A murit marele Mircea Lucescu. Fostul selecționer și antrenor avea 80 de ani
gandul.ro
image
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
mediafax.ro
image
Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru succesele românului în spațiul ex-sovietic
fanatik.ro
image
Trei cuvinte folosite de cel mai mare ziar de sport din lume pentru Mircea Lucescu
libertatea.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
antena3.ro
image
Iubitul asistentei care s-a sinucis, distrus de durere: "Nu s-a gândit că are un copil şi părinţi"
observatornews.ro
image
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
prosport.ro
image
Val de concedieri în România. Ce companii au început disponibilizările și care sunt cele mai afectate domenii
playtech.ro
image
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul antrenor
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Declarația lui Lasconi la DIICOT. Cine sunt sfetnicii cu care a decis să publice pozele false
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu: Nu pot să plec ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu Anca Alexandrescu după închiderea Realitatea Plus
actualitate.net
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani
click.ro
image
Secretul sarmalelor perfecte. Ce rețetă folosește Adelina Pestrițu: „Mergeți la sigur dacă o testați”
click.ro
image
Viorica și Ioniță de la Clejani rup tăcerea după internarea fiului lor la Spitalul Obregia. Ce s-a întâmplat cu Fulgy: „Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
Brian Cox și soția foto Profimedia jpg
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
image
Final de meci pentru un titan! Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!