 Un bărbat transporta zeci de vipere și șerpi cu clopoței în valiză. Cum au ajuns vameșii să-i controleze bagajul | adevarul.ro
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Un bărbat transporta zeci de vipere și șerpi cu clopoței în valiză. Cum au ajuns vameșii să-i controleze bagajul

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Un bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost oprit pe aeroportul Köln-Bonn din Germania, după ce a încercat să introducă ilegal în țară 37 de șerpi veninoși și 55 de șopârle. Reptilele erau ascunse în sticle de șampon și de cremă, recipiente din plastic și printre perechi de șosete. Unele dintre animale au murit în timpul transportului.

Șerpi găsiți de vameși în valiza unui pasager
Șerpi găsiți de vameși în valiza unui pasager Foto: German Customs

Bărbatul, pompier de profesie, le-a atras atenția vameșilor prin comportamentul său. Potrivit autorităților germane, acesta părea „neobișnuit de nervos” în timp ce încerca să treacă prin zona verde a aeroportului, destinată pasagerilor care nu au nimic de declarat.

Vameșii i-au făcut un test antidrog, care a ieșit pozitiv la cocaină. Deși nu au găsit substanțe interzise în bagaj, verificarea valizei a scos la iveală o încărcătură neobișnuită: vipere, șerpi cu clopoței și mai multe specii de șopârle, inclusiv iguane.

„Colegii mei de la aeroport sunt obișnuiți cu multe lucruri când vine vorba despre suvenirurile din valize, dar nu am mai avut până acum 37 de șerpi veninoși vii și 55 de șopârle aduse din Mexic”, a declarat Jens Ahland, purtătorul de cuvânt al biroului vamal din Köln, potrivit BBC.

Unele reptile au murit în timpul călătoriei

Potrivit oficialului, o parte dintre animale erau ținute în condiții inumane, iar altele nu au supraviețuit transportului din Ciudad de México, cu escală la Istanbul.

Întrebat de unde provin reptilele, bărbatul le-a spus autorităților că le adusese în Germania pentru o cunoștință din Brazilia, căreia îi făcuse această favoare.

Autoritățile germane i-au refuzat intrarea în țară și l-au trimis înapoi la Istanbul.

Animalele care au supraviețuit au fost transportate la o fermă specializată în creșterea șerpilor din Germania, unde sunt îngrijite.

Potrivit autorităților vamale germane, anul trecut au fost înregistrate la nivel național peste 1.300 de confiscări care au vizat mai mult de 56.600 de animale și plante protejate sau produse obținute din acestea.

Nu este primul caz de acest fel înregistrat pe aeroportul Köln-Bonn. În urmă cu șase ani, vameșii au descoperit 26 de reptile rare, dintre care zece erau moarte, ascunse în colete cu jucării și dulciuri, expediate din Mexic.

Animalele erau destinate unor cumpărători privați din Germania.

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