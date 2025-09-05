Tesla vrea să îi acorde lui Elon Musk o primă de performanță de 1.000 de miliarde de dolari

Tesla a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase.

Pachetul propus, care va fi unul dintre cele mai mari din istorie dacă va fi aprobat, scoate în evidenţă încrederea pe care o are Tesla în capacitatea lui Musk de a transforma compania dintr-un producător de automobile într-o mare putere tehnologică, potrivit Reuters.

Planul, care se întinde pe o perioadă de 10 ani, fixează o serie de obiective ambiţioase pe care Musk trebuie să le atingă pentru a primi totalitatea recompensei, inclusiv creşterea afacerilor Tesla din domeniul taxiurilor autonome şi majorarea valorii de piaţă a companiei până la cel puţin 8.500 de miliarde de dolari, de la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în prezent.

Dacă aceste obiective vor fi atinse, Musk ar urma să primească un pachet de 12% din acţiunile Tesla, care ar valora 1.030 miliarde de dolari, dacă valoarea de piaţă a companiei va ajunge 8.600 de miliarde de dolari. Această recompensă ar duce participaţia lui Musk la Tesla până la 25%, şi ar intensifica şi mai mult dezbaterile cu privire la guvernanţa companiei.

Cel mai bogat om de pe planetă a declarat în repetate rânduri că are nevoie să deţină o participaţie mai mare la Tesla, chiar dacă o dispută juridică pe tema pachetului său de remunerare din 2018, evaluat atunci la 56 de miliarde de dolari, nu s-a încheiat. Tesla a mutat sediul social al companiei de la Delaware la Texas în 2024, după ce un judecător din Delaware a anulat, de două ori, pachetul de 56 de miliarde de dolari acordat de Tesla lui Musk.

Planul evidențiază dependența Tesla de Musk, în contextul în care se confruntă cu o scădere a cererii de vehicule electrice, o concurență tot mai mare din partea rivalilor chinezi și presiunea de a-și îndeplini ambițiile în materie de inteligență artificială.

Documentul depus la autoritățile de reglementare îl plasează pe Musk pe un plan diferit față de alți directori din domeniul tehnologiei, precizând că „pachetele de compensare tradiționale acordate directorilor altor companii au fost considerate neadecvate pentru conceperea compensației stimulative a domnului Musk”.

Musk a transformat Tesla dintr-un startup de nișă în domeniul vehiculelor electrice în cel mai valoros producător auto din lume, extinzându-se la nivel global și împingând industria către mobilitatea electrică.

Recent, însă, Tesla a pierdut teren în fața rivalului chinez BYD și alți producători auto, pe măsură ce cererea de vehicule electrice scade și concurența se intensifică pe piețele cheie.

Susținătorii pachetului salarial majorat al lui Musk au susținut că planurile sale de compensare i-au aliniat stimulentele cu creșterea pe termen lung, în timp ce criticii avertizează asupra potențialelor riscuri de diluare și guvernanță.

„Domnul Musk a demonstrat un istoric tulburător de a fi ușor distras pe alte căi care nu neapărat aduc beneficii directe unei companii precum Tesla”, a declarat Peter Anderson, fondatorul Andersen Capital Management.

Consiliul de administrație a declarat că noua distincție i-ar putea crește semnificativ participația dacă toate obiectivele sunt îndeplinite, oferindu-i un control și mai mare, în contextul în care Tesla își propune să devină cea mai valoroasă companie din lume.

Banii vor fi acordați în tranșe

Planul propus i-ar acorda lui Musk până la 12% din acțiunile Tesla, în valoare de aproximativ 1,03 trilioane de dolari, dacă firma își atinge valoarea de piață țintă de 8,6 trilioane de dolari. Planul prevede creșterea evaluării Tesla de aproape opt ori, sau aproximativ 7,5 trilioane de dolari, în următorul deceniu.

Dacă ar fi meritat pe deplin, premiul ar crește semnificativ puterea de vot a lui Musk față de participația sa de aproximativ 13%, intensificând dezbaterea privind guvernanța și succesiunea.

Consiliul de administrație a declarat că acordarea va fi acordată în tranșe, legate atât de capitalizarea de piață, cât și de etapele operaționale, inclusiv producția în masă de robotaxi și roboți umanoizi.

Tesla a subliniat că Musk nu va primi niciun salariu sau bonus în numerar, toate compensațiile fiind legate de performanță, reflectând structura planului său din 2018.

Acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 2% în tranzacțiile premergătoare pieței.

Consiliul de administrație al Tesla a aprobat la începutul acestui an un pachet de compensații interimar pentru CEO-ul Elon Musk, în valoare de aproximativ 29 de miliarde de dolari în acțiuni restricționate, menit să-l mențină la conducere cel puțin până în 2030, pe măsură ce compania se orientează către o strategie axată pe inteligența artificială.

Tesla s-a reîncorporat ulterior în Texas și face apel la decizia din Delaware, însă compania a declarat că noul plan reflectă feedback-ul acționarilor și garanții de guvernanță mai stricte.

Documentul a mai dezvăluit că un comitet special de directori independenți a analizat propunerea, care va fi supusă votului acționarilor în noiembrie.