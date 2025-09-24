Un bărbat a fost arestat în legătură cu atacul cibernetic care a perturbat aeroporturile europene. Suspectul, eliberat pe cauțiune

Un bărbat de aproximativ 40 de ani a fost arestat marți seară, 23 septembrie, în sudul Angliei, în urma atacului cibernetic care, din weekend, afectează mai multe aeroporturi majore din Europa, inclusiv Bruxelles, Heathrow (Londra) și Berlin, a anunțat miercuri poliția britanică.

Potrivit Agenției britanice de luptă împotriva criminalității (NCA), suspectul a fost eliberat deja pe cauțiune. El este bănuit de încălcarea Legii britanice a informaticii și criminalității cibernetice, potrivit CNN.

„În pofida faptului că această arestare este o etapă pozitivă, ancheta cu privire la acest incident nu face decât să înceapă şi rămâne în curs”, a declarat Paul Foster, șeful Unității de combatere a criminalității cibernetice din cadrul NCA.

Perturbările au început sâmbătă dimineață, după ce un atac cibernetic a vizat sistemul de înregistrare a pasagerilor și bagajelor furnizat de compania Collins Aerospace. În unele cazuri, pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi pentru formalitățile de check-in, iar numeroase zboruri, în special din Belgia, au fost amânate sau anulate.

Agenția de Securitate Cibernetică a Uniunii Europene (ENISA) a anunțat luni că atacul a fost comis cu ajutorul unui malware sau ransomware. Deși situația s-a ameliorat, miercuri încă se înregistrau perturbări.

La Heathrow – cel mai aglomerat aeroport din Europa – „marea majoritate a zborurilor s-a desfășurat normal”, potrivit site-ului oficial, însă pasagerilor li se recomandă să verifice statusul curselor înainte de a călători. Aeroportul din Bruxelles a raportat și el probleme cu „impact limitat”.