Un controlor de trafic adormit a blocat aterizarea unui avion timp de 11 minute pe aeroportul din Cluj. ROMATSA confirmă incidentul

Un incident grav a avut loc pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, unde un avion cu sute de pasageri a fost nevoit să rămână în aer și să survoleze aeroportul pentru câteva minute. Motivul: controlorul de trafic aerian a adormit în timpul serviciului, iar echipajul aeronavei nu a putut lua legătura cu nimeni pentru a efectua o aterizare în siguranță.

Astfel, aeronava nu a reușit să stabilească legătura cu punctul de control și a fost nevoită să rămână în aer până când a primit aprobarea pentru aterizare.

Incidentul a avut loc cu aproximativ o lună înainte de a fi făcut public și a fost confirmat ulterior de Autoritatea Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA). Niciun pasager nu a fost rănit.

Autoritatea a menționat că incidentul a fost cauzat de experiența redusă a controlorului și de oboseala acumulată.

„Analiza internă a identificat factori precum experiența redusă a controlorului și oboseala acumulată”, arată reprezentanții Romatsa, potrivit Digi 24.

În urma acestui incident șocant, ROMATSA a implementat măsuri suplimentare pentru a preveni astfel de situații, inclusiv instruirea personalului și monitorizarea atentă a programului de lucru.

În ciuda acestor dificultăți, pasagerii nu au fost afectați, iar aeronava a aterizat în siguranță.