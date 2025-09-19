Dronă civilă observată lângă Aeroportul Henri Coandă. A fost deschisă o anchetă

O dronă de mici dimensiuni a fost observată, vineri, de echipajul unei aeronave aflate în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă. Incidentul a declanșat imediat o anchetă, autoritățile reușind să identifice atât drona, cât și locația de unde a fost operată. Aeronava a aterizat în siguranță.

„Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 km de aeroport”, a transmis, vineri, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, potrivit News.ro.

Aeronava a aterizat fără probleme la ora 15:45, iar situația a fost raportată imediat către autoritățile competente.

Ancheta autorităților

„În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată”, a precizat aceeași sursă.

Avertisment privind utilizarea dronelor

Reprezentanții instituției atrag atenția că utilizarea dronelor este strict interzisă în zona și în apropierea aeroporturilor civile și militare. „Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală”, au subliniat oficialii.