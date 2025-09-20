search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Trafic aerian perturbat în Europa din cauza unui atac cibernetic asupra sistemelor de check-in. Ce aeroporturi sunt afectate

Publicat:

Un atac cibernetic asupra unui furnizor de sisteme de check-in și îmbarcare a provocat întârzieri și anulări de zboruri în mai multe aeroporturi europene, inclusiv Berlin, Bruxelles și Heathrow. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborului și să ajungă la aeroport cu timp suplimentar, notează AFP, citat de biziday.ro. 

Aeroportul din Berlin, Bruxelles și Londra sunt afectate de atac. FOTO: Pixabay
Aeroportul din Berlin, Bruxelles și Londra sunt afectate de atac. FOTO: Pixabay

Aeroportul din Bruxelles a confirmat că atacul cibernetic afectează sistemele de check-in și îmbarcare, cauzând întârzieri și anulări de zboruri.

„Furnizorul de servicii lucrează activ la problemă și încearcă să o rezolve cât mai repede posibil”, au transmis reprezentanții aeroportului, care au precizat că momentan sunt posibile doar check-in-ul și îmbarcarea manuale.

Pasagerii zborurilor de sâmbătă, 20 septembrie, sunt sfătuiți să verifice starea zborului înainte de a merge la aeroport și să ajungă cu 2 ore înainte pentru zborurile în interiorul Spațiului Schengen și cu 3 ore pentru zborurile internaționale.

Nu este clar câte alte aeroporturi europene sunt afectate, dar aeroportul Heathrow din Londra a anunțat că se confruntă cu probleme tehnice similare.

Un furnizor terț care asigură sistemele de check-in și îmbarcare pentru mai multe companii aeriene se confruntă cu o problemă tehnică, care poate cauza întârzieri pentru pasageri. Furnizorul lucrează pentru a rezolva rapid problema”, a transmis un reprezentant al aeroportului londonez.

Europa

