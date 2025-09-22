Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei percheziții corporale „agresive” a poliției

Alexander Loxton, un fost balerin din Londra, în vârstă de 36 de ani, a dat în judecată comisarul Poliției Metropolitane din Londra, solicitând despăgubiri de aproape 600.000 de lire sterline. El susține că a suferit o gravă accidentare la gleznă în timpul unei percheziții corporale „agresive”, ceea ce i-ar fi pus capăt carierei.

Loxton, care a interpretat rolul „Billy adult” în musicalul „Billy Elliot” și a dansat cu Royal Ballet, afirmă că accidentarea i-a afectat definitiv abilitatea de a executa sărituri extreme, relatează Daily Mail.

Incidentul s-a petrecut în timp ce artistul încerca să recupereze o vizieră de cască furată de la o secție de poliție și să verifice dacă scuterul său furat se afla în curtea unității.

Potrivit avocatului său, un polițist i-ar fi prins brațul și i l-ar fi răsucit la spate, iar alți patru agenți au fost chemați pentru a-l percheziționa. Balerinul susține că a fost încătușat, lovit și izbit de un zid, iar unul dintre ofițeri i-ar fi „călcat repetat” glezna stângă, producându-i leziuni permanente la ligamente.

Pe lângă vătămările fizice, el afirmă că a suferit anxietate, rușine și umilință.

Reprezentanții Poliției Metropolitane resping acuzațiile. Avocatul instituției susține că Alexander Loxton a avut o atitudine „nepoliticoasă și agresivă”, a refuzat să coopereze și a încercat să plece de la fața locului, motiv pentru care agenții ar fi folosit o forță „rezonabilă și proporțională”. Potrivit apărării, cariera sa începuse să scadă încă din 2014, din cauza altor probleme și a refuzului de a accepta salarii mai mici.

Alexander Loxton a urmat cursurile prestigioasei Royal Ballet Upper School și a primit numeroase burse și premii. Avocata sa afirmă însă că accidentarea din timpul percheziției i-a încheiat definitiv cariera și, în ciuda recuperării, nu mai poate face față solicitărilor baletului de elită.