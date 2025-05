Cinci persoane înjunghiate la o petrecere în Londra. Poliția este în căutarea atacatorului

Poliția londoneză este în alertă după ce cinci persoane au fost înjunghiate în primele ore ale dimineții de sâmbătă, la o petrecere desfășurată pe Nathan Way, în Thamesmead, sud-estul Londrei. Atacatorul este încă în libertate.

Incidentul s-a produs în jurul orei 4:19 dimineața, sâmbătă, 17 mai, când ofițerii au fost chemați de urgență la fața locului, în urma unor apeluri care semnalau mai multe persoane rănite. Poliția și echipajele de intervenție ale Serviciului de Ambulanță din Londra au descoperit cinci victime cu răni provocate prin înjunghiere.

„Ofițerii investighează un incident petrecut în această dimineață pe Thamesmead, unde cinci persoane au fost agresate grav”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane, potrivit Daily Mail.

Trei dintre persoanele rănite au fost tratate de paramedici la fața locului și apoi transportate la spital. Alte două victime au ajuns la spital cu ajutorul unor terți, înainte de sosirea echipajelor medicale.

„Am fost chemați sâmbătă, 17 mai, la ora 4:17, la Nathan Way, în urma unui atac cu înjunghiere. Am trimis mai multe resurse, inclusiv ambulanțe, paramedici în mașini de intervenție, un ofițer de coordonare a incidentelor, paramedici avansați și ambulanța aeriană a Londrei”, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță.

Zona, blocată de poliție

Poliția a instituit un cordon de securitate în zonă, care va rămâne activ pe parcursul întregii zile. La acest moment nu au fost efectuate arestări, iar ancheta este în plină desfășurare.

Un muncitor local, Nick, a postat pe rețelele de socializare că drumul Nathan Way a fost închis complet după incident: „Curtea va fi închisă astăzi. Peste noapte au avut loc mai multe înjunghieri afară și, ulterior, poliția a închis drumul în ambele direcții.”

Autoritățile fac apel la orice persoană care a fost martoră sau care are informații despre incident să contacteze poliția cât mai curând posibil.