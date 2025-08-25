Video Un avion plin cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone în Rusia

Un zbor cu destinația Sankt Petersburg a aterizat de urgență la Tallinn, după ce aeroportul Pulkovo a fost închis în urma unor atacuri cu drone ucrainene. Pasagerii ruși au fost obligați să rămână la bord timp de cinci ore.

Publicația estoniană Postimees relatează că avionul, operat de compania egipteană AlMarsia Universal Airlines, decolase din Egipt și urma să aterizeze pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg. În urma atacurilor cu drone asupra mai multor obiective de pe teritoriul rus, inclusiv portul Ust-Luga și zone din apropierea centralei nucleare Kursk, aeroportul a fost închis temporar.

În aceste condiții, aeronava a fost redirecționată către Estonia și a aterizat la Tallinn la ora 5:33 dimineața, ora locală.

„Aeronava a fost deviată către Tallinn deoarece nu a putut ateriza la Pulkovo din cauza închiderii temporare”, a declarat Margot Holts, șefa departamentului de comunicare și marketing al aeroportului din Tallinn.

Pasagerii, blocați în avion

În timpul escalei de cinci ore și jumătate, pasagerii - toți turiști ruși și echipajul nu au avut voie să coboare din avion pe teritoriul estonian. Ulterior, după redeschiderea aeroportului din Sankt Petersburg, aeronava a plecat din Tallinn la ora 11:08 către destinația inițială.

Estonia, fostă republică sovietică și membră a Uniunii Europene și NATO, este unul dintre cei mai fermi susținători ai Kievului și se numără printre statele occidentale cu cele mai mari cheltuieli de apărare pe cap de locuitor.

Un precedent similar în Polonia

Ukrainska Pravda amintește că o situație asemănătoare a avut loc în februarie, când un avion rus care zbura de la Sharm el-Sheikh spre Kaliningrad a fost forțat să aterizeze în Poznań, Polonia, după ce aeroportul din Varșovia i-a refuzat permisiunea de aterizare. Atunci, potrivit presei ruse, pasagerii nu au avut voie să coboare și nici nu au primit mâncare sau apă, fiind nevoiți să aștepte până a doua zi dimineață pentru a-și continua călătoria.